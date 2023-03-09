9 березня 2023 року в Києві від російської масованої повітряної атаки постраждали 3 жителів Святошинського району.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Києва у Telegram.

Зазначається, що внаслідок масованого ракетного удару по Україні було влучання у Голосіївському районі та у Святошинському районі Києва.

Станом на 08:40 відомо про трьох потерпілих у Святошинському районі, яким надають необхідну медичну допомогу, пишуть у поліції.

Також внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено: “Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд”, — йдеться в повідомленні.

На місцях подій зараз працюють рятувальники, поліціянти та медики. Водночас слідчі та криміналісти збирають доказові матеріали воєнного злочину.

ДОВІДКА. У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.

Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них знищено силами ППО.