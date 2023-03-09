Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Києва у Telegram.
Зазначається, що внаслідок масованого ракетного удару по Україні було влучання у Голосіївському районі та у Святошинському районі Києва.
Станом на 08:40 відомо про трьох потерпілих у Святошинському районі, яким надають необхідну медичну допомогу, пишуть у поліції.
Також внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено: “Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд”, — йдеться в повідомленні.
На місцях подій зараз працюють рятувальники, поліціянти та медики. Водночас слідчі та криміналісти збирають доказові матеріали воєнного злочину.
ДОВІДКА. У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.
Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них знищено силами ППО.
- У ніч на 9 березня війська РФ здійснили черговий масований ракетний удар по території України. Є влучання у низку об’єктів енергетичної інфраструктури. Як наслідок – у деяких областях виникли проблеми з енергопостачанням.
- Внаслідок масованого російського удару на півдні України є влучання в об’єкти інфраструктури. Ворог обстріляв Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину та Криворіжжя.