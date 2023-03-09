Про це заявила голова об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері національного телемарафону.
“Попередньо є інформація про влучання в об’єкти інфраструктури в нашій зоні відповідальності… Є влучання на Кіровоградщині, Одещині, Вінниччині й Криворіжжі. На щастя без людських втрат. Зрештою відповідні фахівці будуть відновлювати ці об’єкти”, — сказала Гуменюк.
Загалом, за її словами, в зоні відповідальності Сил оборони півдня “відпрацювали” 19 повітряних цілей окупантів. Серед них: 18 ракет та 1 розвідувальний безпілотник.
Гуменюк зазначила, що ворог розподілив атаку на хвилі, намагаючись відвертати увагу систем ППО. Спочатку були застосовані “шахеди”, а потім ракети різного типу. Йдеться про Х-22 і Х-101 і Х-59 з повітряного базування. Також росіяни застосували високоточні ракети “Калібр”.
За результатами роботи протиповітряної оборони у зоні відповідальності ОК “Південь”, 9 ракет було збито над Миколаївщиною, над Одещиною знищено 6 ракет, також 2 ракети було збито над Херсонщиною й один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.
“Саме тому ми ще раз акцентуємо увагу: під час масованих ракетних атак не можна сповіщати ані про влучання, ані про роботу ППО”, — наголосила Гуменюк.
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- У ніч на 9 березня війська РФ здійснили черговий масований ракетний удар по території України. Є влучання у низку об’єктів енергетичної інфраструктури. Як наслідок – у деяких областях виникли проблеми з енергопостачанням.
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