Внаслідок масованого російського удару на півдні України є влучання в об’єкти інфраструктури. Ворог обстріляв Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину та Криворіжжя.

Про це заявила голова об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері національного телемарафону.

“Попередньо є інформація про влучання в об’єкти інфраструктури в нашій зоні відповідальності… Є влучання на Кіровоградщині, Одещині, Вінниччині й Криворіжжі. На щастя без людських втрат. Зрештою відповідні фахівці будуть відновлювати ці об’єкти”, — сказала Гуменюк.

Загалом, за її словами, в зоні відповідальності Сил оборони півдня “відпрацювали” 19 повітряних цілей окупантів. Серед них: 18 ракет та 1 розвідувальний безпілотник.

Гуменюк зазначила, що ворог розподілив атаку на хвилі, намагаючись відвертати увагу систем ППО. Спочатку були застосовані “шахеди”, а потім ракети різного типу. Йдеться про Х-22 і Х-101 і Х-59 з повітряного базування. Також росіяни застосували високоточні ракети “Калібр”.

За результатами роботи протиповітряної оборони у зоні відповідальності ОК “Південь”, 9 ракет було збито над Миколаївщиною, над Одещиною знищено 6 ракет, також 2 ракети було збито над Херсонщиною й один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.