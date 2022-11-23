Масований обстріл: По всій Україні запроваджують аварійні відключення на добу

Наразі російська ракетна атака ще триває, але вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги. Проте, попередили у пресслужбі, через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше.

У період відсутності електроенергії у компанії закликали “подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд”.

Там також нагадали, що при значній перерві в електропостачанні активується робота Пунктів Незламності. Мапу таких пунктів по всій країні можна переглянути на nezlamnist.gov.ua. Там будуть усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка — безоплатно і цілодобово.

Пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. На сайті та в усіх Пунктах Незламності можна буде дізнатись, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

23 листопада у низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляється у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. В усіх регіонах, окрім Криму, лунала повітряна тривога.

Внаслідок ракетних обстрілів окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.