Масований обстріл: По всій Україні запроваджують аварійні відключення на добу

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги. Проте, попередили у пресслужбі, через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше.
У період відсутності електроенергії у компанії закликали “подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд”.
Там також нагадали, що при значній перерві в електропостачанні активується робота Пунктів Незламності. Мапу таких пунктів по всій країні можна переглянути на nezlamnist.gov.ua. Там будуть усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка — безоплатно і цілодобово.
Пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. На сайті та в усіх Пунктах Незламності можна буде дізнатись, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.
23 листопада у низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляється у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. В усіх регіонах, окрім Криму, лунала повітряна тривога.
Внаслідок ракетних обстрілів окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив про ймовірність евакуації частини жителів Києва. Це може статися у тому випадку, якщо ситуація з електропостачанням погіршиться, а температура повітря опускатиметься ще нижче.
- Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста за можливості провести зиму у селах чи індивідуальних домівках. За його словами, через проблеми з енергопостачанням – які виникли внаслідок обстрілів росіянами енергетичних об’єктів – у багатоповерхівках будуть проблеми з опаленням.