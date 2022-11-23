23 листопада РФ здійснила масований ракетний обстріл української інфраструктури, зокрема по Києву ворог випустив 31 ракету. Як наслідок, частину столиці було знеструмлено, водопостачання також призупинено, кияни ринулись скуповувати воду.

Фотокор #Букв зібрав світлина зі столичних супермаркетів.

21 російську ракету вдалось збити. Проте, росіянам вділось поцілити в декілька об’єктів критичної інфраструктури, через що частину столиці знеструмлено.

Раніше у “Київводоканалі” зазначили, що через обстріли постачання води зупинено в усьому Києві. Фахівці “Київводоканалу” працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.

Водночас закликали киян, про всяк випадок, запастись водою, наголосивши, що спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці.













Масований обстріл: у київських супермаркетах почали розкуповувати воду – фоторепортаж // 12 фото

У Києві з 15-ї години відсутнє водопостачання, не дивно, що містяни дослухались до закликів та вирішили зробити запаси питної води. Як зауважив фотокор, скуповують будь-яку воду, здебільшого з найдешевшими цінниками. Воду щоразу підвозять у зали, проте, бутилі швидко розбирають.

Згодом у пресслужбі КМДА повідомили, що у Києві у будинках має з’явитися електро- та водопостачання на ранок 24 листопада. Відновлення очікується після стабілізації системи.

“Електропостачання відключено в аварійному режимі, відновлення очікується після стабілізації системи. Вода і тепло в будинках має з’явитися на ранок 24 листопада”, — зазначено у повідомленні.

За даними КМДА, зараз над відновленням пошкоджених комунікацій усі аварійні бригади працюють у надзвичайному режимі.

Деякі райони Києва частково знеструмлено та мають проблеми із тепло- та водопостачанням. Внаслідок прильотів є пошкодження окремих елементів критичної інфраструктури.









Масований обстріл: у київських супермаркетах почали розкуповувати воду – фоторепортаж // 12 фото

Варто зауважити, що Київводфонд оприлюднив електронну карту працюючих бюветів станом на 23 листопада, дізнатись про найближче джерело питної води можна за посиланням.

23 листопада, російські окупанти здійснили масований обстріл всієї території України. На Київщині внаслідок влучання пошкоджено двоповерхову будівлю, є загиблі та постраждалі. Крім того, внаслідок ракетних атак, у Києві ввели екстрені відключення електроенергії.

Внаслідок ракетних обстрілів окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.

У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення. В “Укренерго” зауважили, що це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Зараз у всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив про ймовірність евакуації частини жителів Києва. Це може статися у тому випадку, якщо ситуація з електропостачанням погіршиться, а температура повітря опускатиметься ще нижче.

За словами очільника української столиці, через удари російських ракет по критичних енергооб’єктах України Київ може очікувати “найгірша зима з часів Другої світової війни”, адже з того часу місто ще не переживало такої “жахливої зими”.