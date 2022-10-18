Від ранку по всій Україні лунає повітряна тривога. Росіяни знову здійснюють масований обстріл України. Є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив радник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

За його даними, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Житомирі.

Зазначається, що було два влучання в об‘єкт енергозабезпечення.

Тимошенко додав, що на місці вже працюють співробітники ДСНС.

Додамо, що по всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, від ранку лунає сигнал повітряної тривоги та лунають вибухи.

Зокрема трохи раніше Тимошенко повідомляв про удар в об‘єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі.

На цей час, 9:10, повітряна тривога продовжує лунати по всіх областях.

9:29 ОНОВЛЕННЯ: мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що після вибухів у Житомирі немає води та світла. Лікарні працюють на резервному живленні.