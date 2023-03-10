Вночі 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Загалом було випущено понад 80 ракет, зокрема ракети "Кинжал". Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому Кремль вирішив застосувати для обстрілу цей тип ракет.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

За даними експертів, нічний ракетний удар 9 березня став наймасованішим від початку 2023 року. За даними фахівців, ця атака, найімовірніше, була потрібна Кремлю у пропагандистських цілях.

Українські військові офіційно повідомили, що російські сили обстріляли українську критичну інфраструктуру 81 різними ракетами, серед яких 28 Х-101/Х-555 і 20 крилатих ракет “Калібр”, шість протикорабельних ракет Х-22, шість гіперзвукових ракет Х-47 “Кинжал”, дві надзвукові протикорабельні ракети 31П, шість керованих ракет Х-59 і не менше 13 зенітно-ракетних комплексів С-300.

Російські війська також атакували Україну з восьми безпілотників іранського виробництва Shahed–136, які, за словами українських чиновників, ймовірно мали на меті відволікти українські системи протиповітряної оборони перед ракетними ударами.

Повідомляється, що українські сили збили 34 із 48 крилатих ракет “Калібр” і Х-101/Х-555, а також чотири безпілотники “Шахед-136” зазначивши, що всі вісім ракет Х-31П і Х-59 не досягли цілей.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що українські сили не мали можливостей збити деякі російські ракети, ймовірно, маючи на увазі ракети “Кинжал” і С-300.

Аналітики зазначили, що, найімовірніше, Кремль зумисне застосував для атаки ракети, які не може збивати українська ППО, щоб досягти результатів у російському інформаційному просторі, попри скорочення запасів таких ракет.

Ігнат зазначив, що Росія має до 50 ракет “Кинжал” і використала деякі ракети, які вона не може замінити.

“Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, використав ці дефіцитні ракети в безрезультатних атаках, щоб заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні спільноти, які переважною більшістю закликали його помститися за інцидент у Брянській області 2 березня”, – зауважили в ISW.

Російські мілблогери та пропагандисти також критикували російську ракетну кампанію за те, що вона не змогла “заморозити” Україну.

“Ймовірно, Путін спробував компенсувати ці наративи ще одним ракетним ударом, подібним до тих, які Росія здійснила восени 2022 року, використовуючи сучасні ракети, щоб гарантувати певну шкоду Україні. Однак російські мілблогери не дуже підтримали сьогоднішні удари, зазначивши, що Кремлю необхідно докорінно змінити свій підхід до націлювання, враховуючи, що Україна адаптувалася до встановленої схеми нападу на свою енергетичну інфраструктуру”, – резюмували експерти.