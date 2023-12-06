У Полтаві зафіксували масове отруєння студентів, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін вранці 6 грудня.

«За попередньою інформацією, протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей. Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого, які, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції», – написав він.

Пронін додав, що причини інциденту встановлюють. Місцева влада створила профільну комісію, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція.

«Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню», – додав він.