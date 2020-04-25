Масове тестування в Нью-Йорку показало, що у кожного п'ятого є антитіла до COVID-19

Масове тестування, яке провели серед 3 тисяч осіб в штаті Нью-Йорк, показало наявність антитіл до коронавірусу COVID-19 у кожного п'ятого жителя.

Про це повідомляє The New York Times.

“Якщо закономірність вірна, результати випадкового тестування 3000 осіб підвищили припущення того, що багато жителів Нью-Йорка, не знали, що вони заражені, вже перехворіли вірусом і вижили”, – заявив губернатор штату Ендрю Куомо.

За словами Куомо, така статистика може означати, що рівень смертності був набагато нижче, ніж передбачалося.

Незважаючи на те, що надійність деяких ранніх тестів на антитіла ставилася під сумнів, в останні тижні дослідники в Нью-Йорку працювали над розробкою та перевіркою своїх власних тестів на антитіла. Державні чиновники вважають, що точне тестування на антитіла є важливим інструментом, що допомагає визначити, коли і як можна починати перезапуск економіки, і з якого момент можна відправляти людей назад на роботу.

Тестування в Нью-Йорку є одним з декількох спроб чиновників громадської охорони здоров’я по всій країні визначити, скільки людей, можливо, вже піддалося впливу вірусу, крім тих, хто дав позитивний результат.

Крім того, результати цього дослідження відповідають дослідженням Північно-Східного університету, які показали, що коронавірус циркулював в районі Нью-Йорка та інших великих містах ще на початку лютого 2020 року.