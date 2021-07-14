Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради нардепи від пропрезидентської партії "Слуга народу" не забували активно спілкуватися в чатах. У фокусі уваги народних обранців, зокрема, опинилися судова реформа та сьогоднішня акція під ВР.

Відповідне листування в офіційному чаті “СН” вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Як відомо, сьогодні вдень під будівлею Верховної Ради в центрі Києва проходила всеукраїнська акція протесту ветеранів Міністерства внутрішніх справ (МВС). Вони вимагали невідкладного перерахунку пенсій. В якийсь момент акція переросла в сутички з правоохоронцями й спробу “штурму” ВР.

Хтось скинув відео подій під парламентом в офіційний чат фракції “слуг” та зазначив, що “виходити небезпечно”.

Учасник дискусії в чаті припустив, що акція – це “доповнення до честь маю” (натяк на причетність очільника МВС України Арсена Авакова, котрий оголошення про свою відставку доповнив словами “Честь маю!”).

Решта “слуг народу” спростували це припущення, зазначивши, що акцію було анонсовано ще місяць тому, і біля будівлі ВР “роздавали листівки” щодо цього.

Далі “слуги” торкнулися теми судової реформи (можливо, через те, що Верховна Рада сьогодні підтримала в цілому президентський законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя). Цей документ, зокрема, передбачає створення Етичної ради, яка відбиратиме кандидатів на посади у ВРП та перевірятиме їх на доброчесність. Крім того, діятиме Служба дисциплінарних інспекторів у структурі ВРП, яка перевірятиме дисциплінарні скарги щодо суддів.

Нардеп-“слуга” Олександр Ткаченко припустив, що “ми скоро спостерігатимемо масове звільнення суддів”.

Інший учасник дискусії написав, що “Власенко з Мамкою підуть” (ймовірно, мається на увазі, що “підуть у судді”, – ред.). Як відомо, Сергій Власенко – юрист, нардеп від “Батьківщини”, а Григорій Мамка – юрист, нардеп від “Опозиційної платформи – За життя”.

У відповідь на репліку про Власенка та Мамку “слуга” Ткаченко написав: “Сумніваюся, що вони мазохісти…” (а також згадав про голову правління “Центру протидії корупції” Віталія Шабуніна).