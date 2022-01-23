Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Всього з початку січня зафіксували 339 фейкових випадків про мінування. Лише у 27 з них повідомляли телефоном, всі інші надсилали на електрону пошту.
Таку хвилю “мінувань” у службі назвали справжнім випробуванням. Правоохоронцям, вибухотехнікам і кінологам довелося перевірити 3 183 обʼєкти, на жодному з яких вибухівку не знайшли. Операції проводилися у навчальних закладах, ТРЦ, метро, судах та інших об’єктах інфраструктури.
У ДСНС впевнені, що серія псевдомінувань — це елемент гібридної агресії Росії та спланована атака. Таку ж думку раніше висловила Служба безпеки України.
“Мета цього інформаційного тероризму — тримати українців в напрузі та вселити невпевненість у власній безпеці та зробити це не так терористичним актом, як можливістю, що подібне може статися”, — зазначили рятувальники.
Зазначимо, що повідомлення про фейкові мінування караються від 2 до 8 років позбавлення волі.
- Нагадаємо, що користувачі соцмережі Facebook підозрюють, що вчора, 22 січня, сторінку одного із користувачів, який критикував додаток “Дія” атакували сотні акаунтів, керованих Міністерством цифрової трансформації – вони усі однотипно захищали додаток.
- Додамо, що освітній омбудсмен Сергій Горбачов радить запам’ятати кілька алгоритмів дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій у закладах освіти.
- Раніше Служба безпеки України закликала громадян зберігати спокій, а ЗМІ ретельно перевіряти інформацію щодо “замінування”, щоб “не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій”.