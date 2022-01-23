З початку 2022 року в Україні триває хвиля неправдивих повідомлень про мінування. Найбільше повідомлень надходило на електрону скриньку з окупованих Росією територій або безпосередньо з РФ.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Всього з початку січня зафіксували 339 фейкових випадків про мінування. Лише у 27 з них повідомляли телефоном, всі інші надсилали на електрону пошту.

Таку хвилю “мінувань” у службі назвали справжнім випробуванням. Правоохоронцям, вибухотехнікам і кінологам довелося перевірити 3 183 обʼєкти, на жодному з яких вибухівку не знайшли. Операції проводилися у навчальних закладах, ТРЦ, метро, судах та інших об’єктах інфраструктури.

У ДСНС впевнені, що серія псевдомінувань — це елемент гібридної агресії Росії та спланована атака. Таку ж думку раніше висловила Служба безпеки України.

“Мета цього інформаційного тероризму — тримати українців в напрузі та вселити невпевненість у власній безпеці та зробити це не так терористичним актом, як можливістю, що подібне може статися”, — зазначили рятувальники.

Зазначимо, що повідомлення про фейкові мінування караються від 2 до 8 років позбавлення волі.