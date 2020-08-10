Держдепартамент США та Білий дім висловили стурбованість з приводу проведення виборів у Білорусі та закликали владу не застосовувати силу до протестувальників.

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Державний секретар США Майк Помпео зазначив, що проведення виборів у Білорусі викликає глибоку стурбованість, оскільки вони не вільними чи справедливими.

“США рішуче засуджує насильство проти протестувальників та затримання прихильників опозиції. Ми підтримуємо демократичні прагнення народу Білорусі”, — написав Помпео.

Прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані під час пресконференції 10 серпня також висловила стурбованість у зв’язку з тим, яким чином було проведено вибори.

“Суворі обмеження доступу до виборчих бюлетенів для кандидатів, заборона незалежних місцевих спостерігачів на виборчих дільницях, залякування кандидатів в опозиції та затримання мирних протестувальників і журналістів придушили цей процес. Ми закликаємо уряд Білорусі поважати право мирно збиратися та утримуватися від застосування сили”, — сказала вона.

Asked about the protests over the Belarus presidential election, McEnany says the Trump administration is "deeply concerned" about "severe restrictions on ballot access," "intimidation of opposition candidates" and "detention of peaceful protesters" https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/12rMHVpcYq — CBS News (@CBSNews) August 10, 2020

Раніше міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Вони закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.