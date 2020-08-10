Про це повідомляють #Букви. 

Державний секретар США Майк Помпео зазначив, що проведення виборів у Білорусі викликає глибоку стурбованість, оскільки вони не вільними чи справедливими.

“США рішуче засуджує насильство проти протестувальників та затримання прихильників опозиції. Ми підтримуємо демократичні прагнення народу Білорусі”, — написав Помпео.

Прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані під час пресконференції 10 серпня також висловила стурбованість у зв’язку з тим, яким чином було проведено вибори.

“Суворі обмеження доступу до виборчих бюлетенів для кандидатів, заборона незалежних місцевих спостерігачів на виборчих дільницях, залякування кандидатів в опозиції та затримання мирних протестувальників і журналістів придушили цей процес. Ми закликаємо уряд Білорусі поважати право мирно збиратися та утримуватися від застосування сили”, — сказала вона.

Раніше міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Вони закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.