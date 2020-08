Про це повідомляють #Букви.

Державний секретар США Майк Помпео зазначив, що проведення виборів у Білорусі викликає глибоку стурбованість, оскільки вони не вільними чи справедливими.

Прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані під час пресконференції 10 серпня також висловила стурбованість у зв’язку з тим, яким чином було проведено вибори.

Asked about the protests over the Belarus presidential election, McEnany says the Trump administration is "deeply concerned" about "severe restrictions on ballot access," "intimidation of opposition candidates" and "detention of peaceful protesters" https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/12rMHVpcYq

— CBS News (@CBSNews) August 10, 2020