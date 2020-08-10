Про це повідомляють #Букви.
Державний секретар США Майк Помпео зазначив, що проведення виборів у Білорусі викликає глибоку стурбованість, оскільки вони не вільними чи справедливими.
“США рішуче засуджує насильство проти протестувальників та затримання прихильників опозиції. Ми підтримуємо демократичні прагнення народу Білорусі”, — написав Помпео.
Прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані під час пресконференції 10 серпня також висловила стурбованість у зв’язку з тим, яким чином було проведено вибори.
“Суворі обмеження доступу до виборчих бюлетенів для кандидатів, заборона незалежних місцевих спостерігачів на виборчих дільницях, залякування кандидатів в опозиції та затримання мирних протестувальників і журналістів придушили цей процес. Ми закликаємо уряд Білорусі поважати право мирно збиратися та утримуватися від застосування сили”, — сказала вона.
Asked about the protests over the Belarus presidential election, McEnany says the Trump administration is "deeply concerned" about "severe restrictions on ballot access," "intimidation of opposition candidates" and "detention of peaceful protesters" https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/12rMHVpcYq
— CBS News (@CBSNews) August 10, 2020
Раніше міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Вони закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.
- Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- 10 та 11 серпня демонстранти у Білорусі проводять нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.