Масові протести в Нових Санжарах, які сталися через заселення евакуйованих з Китаю українців, спровокували правоохоронці.

Про це йдеться в статті #Букв ”Паніка та блокування у Нових Санжарах – погляд із середини”.

Зазначається, що станом на вчора люди були дуже налякані. Страх став першим і найважливішим мотивом для виходу на вулиці і блокування селища.

Більш того, на світанку 20 лютого до протестувальників почала підтягуватися поліція із спецтранспортом. Зокрема, у поліції був БТР, інформація про котрий ще більше підбурила місцевих.

Саме тоді і сталась перша сутичка. Поліція відтиснула протестувальників, котрі заблокували в’їзд до селища. За інформацією учасників події там відбулась штовханина, був застосований сльозогінний газ та кількох протестувальників було арештовано. Всі заарештовані – місцеві молоді чоловіки. У цій першій сутичці постраждали також автомобілі, котрими була заблокована траса.

Наголошується, що перша сутичка, арешт хлопців та побиті автомобілі стали новими аргументами що підігрівали ситуацію.

Зважаючи на те, що в соцмережах вже обговорюють молодиків специфічної зовнішності, слід зауважити, що протестувальники були різного віку і в основному місцеві. Пенсіонери, дорослі чоловіки, молодь, студенти, старшокласники.

Наступна сутичка – сталась біля парку Перемоги, у центрі селища. На той момент там було кілька десятків протестувальників, які зупинили поліцію живою стіною. Була спроба швидко відтиснути мітингарів, застосовуючи сльозогінний газ. Але серед протестувальників були жінки та пенсіонери, котрі почали падати від тисняви. На заклик: “Люди падають!” поліція та протестувальники зупинили свої дії.

Загалом зібралась приблизно тисяча осіб, але в активному протистоянні брала участь десь сотня. Інші щось кричали та спостерігали.

Зазначається, що основні питання, що лунали від людей: Чому ми не були проінформовані? Чому наш санаторій, який до цього не обладнаний? І чому так багато поліції та нацгвардії, якщо в цьому немає нічого небезпечного?

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.