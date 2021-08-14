В США, Канаді та Великій Британії впродовж останніх років було скоєно кілька терактів прихильниками ідеології субкультури інцелів. Вони публікували відеозвернення в Мережі про те, що збираються вбивати жінок, яких вважають джерелом власних проблем. Після цього відбувалися теракти, жертвами яких були, як правило, жінки та молоді дівчата. Після масової стрілянини ініціатори терактів обов'язково вчиняли самогубство.

В четвер, 12 серпня, в британському містечку Плімут (Plymouth) 22-річний Джейк Девідсон влаштував стрілянину, внаслідок якої померли шестеро осіб. Мотиви стрілка намагаються з’ясувати.

Спочатку хлопець застрілив свою 51-річну матір, а після цього – ще чотирьох людей. Двох осіб він поранив і тепер вони в лікарні.

Хлопець мав ліцензію на вогнепальну зброю. Після того, як поліції повідомили про стрілянину, правоохоронці приїхали через шість хвилин, але Джейк на той момент застрілився.

Розпочавши розслідувати мотиви дій Джейка, в поліції заявили, що це міг бути побутовий інцидент, який спровокував агресивну поведінку. Після того, як хлопець вистрілив у 51-річну матір, він вийшов на вулицю, де застрелив дівчинку і її рідних. Далі жертвами стрілка стала 53-річна перехожа та 33-річний чоловік. Їх він тільки поранив. Тепер вони в лікарні. Після цього стрілок зайшов в парк. Там він вистрілив у 66-річну жінку та 59-річного чоловіка. Обоє померли.

Мотив Джейка Девідсона

За кілька днів до цього хлопець записував відео, які пізніше видалили з YouTube. Девідсон говорив, що не може більше жити та порівнював себе із Термінатором. Він скаржився на соціальну ізоляцію та невдалі спроби зустрічатися з жінками. Він згадав про представників однієї з субкультур, інцелів. Також він був активним користувачем одного з форумів, де скаржився, що досі є незайманим та “взагалі не здатен зваблювати жінок”. Після інциденту в соцмережах видалили облікові записи Девідсона.

Хто такі інцели та чому через ідеологію субкультури вбивають людей

Інцели (від англійського incel – involuntary celibates) – представники онлайн-субкультури, члени якої, переважно, чоловіки, які не змогли знайти сексуального партнера й вважають себе несправедливо скривдженими сучасним світом. Вони вважають, що жінки – головні винуватиці їх бід. Іноді інйели закликають гвалтувати жінок. Саме представники цієї субкультури скоїли кілька терактів протягом останніх років. Приміром, 25-річний Алек Мінасян з Торонто в фургоні виїхав на тротуар і збивав людей (10 загинули, 15 отримали поранення). Як мінімум, було здійснено чотири теракти, внаслідок яких загинули 45 осіб.

Інцели характеризуються постійними образами, мізантропією, жалістю до самих себе, расизмом, само ненависництвом, почуттям власного права на секс та підтримкою насилля проти сексуально активних людей. Правозахисники вважають, що інцели – представники “груп ненависті”.

Всіх інцелів поділяють на дві групи – прихильників “червоної та чорної таблеток”. Ті, хто обирають “червону таблетку”, вважають, що мають шанси покращити стосунки з жінками.

Вони вірять в фемінізм, в жінок, як “надрасу”, а також в те, що для 80% жінок симпатичними можуть бути 20% жінок. На їх думку, жінки з часом можуть відмовитися від чоловіків. Ті, хто обирають “чорну таблетку”, вважають, що в них немає жодних шансів на секс та стосунки з представниками іншої статі. Ті, хто обрали “чорну таблетку” мають небагато варіантів для подальшого життя. Приміром, відмовитися від життя (lie down and rot), здійснити самогубство чи здійснити акт масового насилля (теракт).

Девідсон обрав “чорну таблетку”.

Ідеологія інцелів, як причина терактів

Після випадку в містечку Плімут, в Міжнародному центрі вивчення радикалізації (ICSR) розпочали розслідування цього та інших подібних терактів. Представники ICSR почали вивчати відео, дописи в соцмережах та на форумах, аби відстежити причинно-наслідковий зв’язок між прихильників ідеології інцелів та терактами, внаслідок яких було вбито десятки людей.

Whilst the motive behind yesterday’s appalling attack in Plymouth is unclear, the gunman clearly appears to have been interested in incel communities, with several of his YouTube videos deploying incel rhetoric. Our expert @FlorenceKeen looks at this phenomenon for ICSR. — ICSR (@ICSR_Centre) August 13, 2021

Представниця ICSR провела паралель між інцелами та терактами, які буди скоєні Девідсоном та Елліотом Роджером. У 2014 році в Каліфорнії він скоїв кілька вбивств, але замість публічного осудження став героєм інцелів.

22-year old Jake Davison killed 5 people in Plymouth before shooting himself. It’s the UK’s worst shooting in a decade. His motivations are unclear. @ICSR_Centre has uncovered his online footprint, including forums yet to be reported on. Our initial thoughts…THREAD/ — Florence Keen (@FlorenceKeen) August 13, 2021

Теракт Еліота Роджера у 2014: чому після теракту хлопець став героєм інцелів

В травні 2014 року 22-річний хлопець з Каліфорнії Елліот Роджер вбив шістьох людей. До того, як покінчити життя самогубством, хлопець опублікував на YouTube відео про те, що повинен помститися. Паралельно він відправив поштою понад 25 людям автобіографічну історію про передумови свого вчинку (141 сторінка). Роджер був інцелом й не приховував прихильність до їх ідеології.

Хлопець був сином голлівудського режисера. Він виріс в достатку, мав хороше життя. В розповіді про своє життя Роджер написав про власне психічне здоров’я, ненависть до жінок, розчарування через незайманість і так далі.

На одному з відео Роджер за кермом подарованого BMW скаржився, що він незайманий та ніколи не цілував дівчат. Хлопець вважав себе “ідеальним прекрасним джентльменом” й щиро не розумів, чому жінки не хотіли зайнятися з ним сексом.

Хлопець довго та детально планував теракт. Він назвав “день Х” “днем помсти”, вважаючи, що “не мав іншого вибору, як тільки помститися суспільству, яке відмовило йому в сексі та коханні”.

Хлопець планував здійснити масове вбивство в жіночому центрі Alpha Phi, представниць якого вважав “найгарячішими дівчатами” в коледжі.

“Це дівчата, яких я завжди хотів, але ніколи не міг отримати”, – поділився Роджер.

Він застрелив 22- річну Кетрін Купер, 19-річну Вероніку Вайс, 20-річного Ченга Юаня Хуна, 20-річного Вейхан Вана, 20-річного Крістофера Майклса-Мартінеса та 19-річного Джорджа Чена. Окрім них, він поранив 14 осіб. Хлопець їхав за кермом автомобілю та стріляв у перехожих.

Після самогубства хлопець став героєм субкультури інцелів. Його буквально “канонізували”. В Мережі почали масово поширювати його відео, постійно перейменовуючи їх. В продажі з’явилися футболки із фото Роджера.