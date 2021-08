В четвер, 12 серпня, в британському містечку Плімут (Plymouth) 22-річний Джейк Девідсон влаштував стрілянину, внаслідок якої померли шестеро осіб. Мотиви стрілка намагаються з’ясувати.

Спочатку хлопець застрілив свою 51-річну матір, а після цього – ще чотирьох людей. Двох осіб він поранив і тепер вони в лікарні.

Хлопець мав ліцензію на вогнепальну зброю. Після того, як поліції повідомили про стрілянину, правоохоронці приїхали через шість хвилин, але Джейк на той момент застрілився.

Розпочавши розслідувати мотиви дій Джейка, в поліції заявили, що це міг бути побутовий інцидент, який спровокував агресивну поведінку. Після того, як хлопець вистрілив у 51-річну матір, він вийшов на вулицю, де застрелив дівчинку і її рідних. Далі жертвами стрілка стала 53-річна перехожа та 33-річний чоловік. Їх він тільки поранив. Тепер вони в лікарні. Після цього стрілок зайшов в парк. Там він вистрілив у 66-річну жінку та 59-річного чоловіка. Обоє померли.

За кілька днів до цього хлопець записував відео, які пізніше видалили з YouTube. Девідсон говорив, що не може більше жити та порівнював себе із Термінатором. Він скаржився на соціальну ізоляцію та невдалі спроби зустрічатися з жінками. Він згадав про представників однієї з субкультур, інцелів. Також він був активним користувачем одного з форумів, де скаржився, що досі є незайманим та “взагалі не здатен зваблювати жінок”. Після інциденту в соцмережах видалили облікові записи Девідсона.

Інцели (від англійського incel – involuntary celibates) – представники онлайн-субкультури, члени якої, переважно, чоловіки, які не змогли знайти сексуального партнера й вважають себе несправедливо скривдженими сучасним світом. Вони вважають, що жінки – головні винуватиці їх бід. Іноді інйели закликають гвалтувати жінок. Саме представники цієї субкультури скоїли кілька терактів протягом останніх років. Приміром, 25-річний Алек Мінасян з Торонто в фургоні виїхав на тротуар і збивав людей (10 загинули, 15 отримали поранення). Як мінімум, було здійснено чотири теракти, внаслідок яких загинули 45 осіб.

Інцели характеризуються постійними образами, мізантропією, жалістю до самих себе, расизмом, само ненависництвом, почуттям власного права на секс та підтримкою насилля проти сексуально активних людей. Правозахисники вважають, що інцели – представники “груп ненависті”.

Всіх інцелів поділяють на дві групи – прихильників “червоної та чорної таблеток”. Ті, хто обирають “червону таблетку”, вважають, що мають шанси покращити стосунки з жінками.

Вони вірять в фемінізм, в жінок, як “надрасу”, а також в те, що для 80% жінок симпатичними можуть бути 20% жінок. На їх думку, жінки з часом можуть відмовитися від чоловіків. Ті, хто обирають “чорну таблетку”, вважають, що в них немає жодних шансів на секс та стосунки з представниками іншої статі. Ті, хто обрали “чорну таблетку” мають небагато варіантів для подальшого життя. Приміром, відмовитися від життя (lie down and rot), здійснити самогубство чи здійснити акт масового насилля (теракт).

Девідсон обрав “чорну таблетку”.

Після випадку в містечку Плімут, в Міжнародному центрі вивчення радикалізації (ICSR) розпочали розслідування цього та інших подібних терактів. Представники ICSR почали вивчати відео, дописи в соцмережах та на форумах, аби відстежити причинно-наслідковий зв’язок між прихильників ідеології інцелів та терактами, внаслідок яких було вбито десятки людей.

Whilst the motive behind yesterday’s appalling attack in Plymouth is unclear, the gunman clearly appears to have been interested in incel communities, with several of his YouTube videos deploying incel rhetoric. Our expert @FlorenceKeen looks at this phenomenon for ICSR.

— ICSR (@ICSR_Centre) August 13, 2021