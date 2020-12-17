Американські вчені провели унікальне дослідження та з’ясували, що масові вимирання тварин відбуваються через певні інтервали часу. В середньому тварини масово вимирають через 27,5 мільйона років.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих в журналі ScienceDaily.

Фахівці з Нью-Йоркського університету і Департаменту глобальної екології наукового Інституту Карнегі (США) підкреслюють, що не морські чотириногі тварини (зокрема й земноводні, птахи, рептилії та ссавці) пережили як мінімум десять окремих епізодів масового вимирання за останні 300 мільйонів років.

Деякі з них збігаються з падіннями великих астероїдів, виверженням вулканів та іншими подіями. Вчені впевнені, що ці події можуть викликати масові вимирання або принаймні посилювати їх.

Вчені не вперше говорять про циклічність масових вимирань тварин. Однак ця теорія доволі спірна.

Крім того, всі попередні дослідження стосувалися в основному морських організмів. Вони показали, що циклічність присутня і становить від 26,4 до 27,3 мільйона років за останні 260 мільйонів років. Щоб перевірити цю гіпотезу щодо наземних тварин, американські фахівці провели власне дослідження.

Фахівці застосували круговий спектральний метод Стотерса і Лутца, а також інші інноваційні математичні моделі. З’ясувалося, що циклічність вимирань для наземних тварин також існує. Але найцікавіше, що періодичність характерна і для глобальних катаклізмів на зразок ударів астероїда або комети.

За підрахунками астрофізиків, потужні удари великих тіл об Землю відбуваються приблизно кожні 26-30 мільйонів років. Сонячна система проходить через середню площину Чумацького шляху. Тоді ж вона має більше шансів зіткнутися з небезпечними астероїдами та кометами.

Вчені зіставили частоту падінь великих астероїдів, вулканічних вивержень та інших катаклізмів із частотою масового вимирання тварин та встановили, що між ними є прямий зв’язок. Вони також підкреслюють, що ці висновки вимагають додаткових досліджень.