В тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулись чергові масові затримання. Кримських татар затримали під будівлею суду, де через відеозв'язок мав відбутися розгляд апеляційної скарги на вирок фігурантам красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила правозахисна група “Кримська Солідарність”.

Як сповіщалось, 11 жовтня, російські силовики затримали 15 кримських татар в Сімферополі під будівлею суду, де мали розглядати апеляцію на вирок у красногвардійській “справі Хізб ут-Тахрір”. Згодом так званий суд також оштрафував затриманих.

Масові затримання

У понеділок, 11 жовтня, понад сто людей зібралися поблизу будівлі “Кримського гарнізонного військового суду” в Сімферополі. Там мав відбутися розгляд апеляційної скарги на вирок фігурантам червоногвардійського “справи Хізб ут-Тахрір”.

Російські силовики затримали 15 людей для “перевірки документів”, посилаючись на заборону проведення масових заходів через пандемію. Водночас зазначається, що суд задовольнив клопотання про допуск ЗМІ та слухачів на засідання.

Деякі з активістів поїхали до так званого Центрального відділу поліції.

Пізніше стало відомо про затримання ще п’ятьох людей біля відділу поліції Центрального району Сімферополя, на них оформили адміністративні протоколи.

Серед активістів був і координатор “Кримської солідарності” Ділявер Меметов, який є сином політв’язня Ремзі Меметова, засудженого на вісім років позбавлення волі у “справі Хіхзб ут-Тахрір”.

На дії співробітників поліції активісти надіслали близько 20 скарги.

Звинувачення та тримання у відділках

За словами адвокатки Лілі Гемеджи, протоколи на затриманих були різні: за статтями про одночасне перебування громадян із порушенням санітарних норм, перешкоді руху транспортних засобів, пішоходів тощо. Вона зазначила, що при складанні протоколів були порушення. Зокрема, звинуваченим не роз’яснювали їхні права.

Затриманих кримських татар утримували в поліційному відділі протягом 14 годин. Після цього відпустили всіх, окрім двох активістів – Ділявера Меметова і Решата Паралмова. Їх відправили до ізолятора тимчасово тримання.

На думку адвокатки, таким чином поліціянти хочуть “відбити охоту” у всіх, хто приходить до будівлі судів як слухачі або група підтримки заарештованих і засуджених кримських татар.

Штрафи

Згодом підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя ухвалив рішення про штрафи сімом кримським татарам. Зазначається, що захист на суд не пустили.

На 20 тисяч рублів (близько 7300 грн) був оштрафований 56-річний Шихбадінов Рустем, на 10 тисяч (близько 3600 грн) рублів виписаний штраф Урінбаєву Садику, також на 10 тисяч рублів оштрафовано 63-річного Мінгафарова Гафура і 67-річного Енвера Мустафаєва. Батькові засудженого політв’язня Рустема Емірусеїнова, 71-річному Решату Емірусеїнову був виписаний штраф у 5 тисяч рублів (близько 1800 грн). Ділявера Меметова та Решата Параламова на 20 і 10 тисяч рублів відповідно.

Що відомо про “справу Хізб ут-Тахрір”?

11 жовтня 2017 року Бахчисараї у шістьох кримських татар пройшли обшуки в будинках, після чого вони були заарештовані у справі “Хізб ут-Тахрір”. 16 вересня 2020 року їх засудили до термінів від 13 до 19 років позбавлення волі. Всіх звинувачують в приналежності до забороненої в Росії політичної ісламської партії “Хізб-ут Тахрір”, яка рішенням Верховного суду РФ у 2003 році була внесена в список терористичних. В Україні та інших країнах світу організація діє без обмеження на рівні національних законодавств. Захист і самі підсудні називають процес сфабрикованим. Звинувачення мотивується матеріалами прослуховувань, книгами, знайденими у фігурантів справи й показами прихованих свідків.