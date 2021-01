Про це повідомляють телеканали CNN, Fox News і MSNBC.

За інформацією ЗМІ, після того, як протестувальники увірвалися до будівлі Капітолію, було поранено жінку.

Репортери публікували фото, на яких можна розгледіти поранену особу в крові, яку виносять на ношах.

A person on a stretcher just wheeled out with what appears to be a serious injury. pic.twitter.com/wucrpusBzE

— Michael Del Moro (@MikeDelMoro) January 6, 2021