Під час масових заворушень та захоплення будівлі Капітолію у Вашингтоні постраждали кілька правоохоронців. Щонайменше одна з протестувальниць отримала вогнепальне поранення.

Про це повідомляють телеканали CNN, Fox News і MSNBC.

За інформацією ЗМІ, після того, як протестувальники увірвалися до будівлі Капітолію, було поранено жінку.

Репортери публікували фото, на яких можна розгледіти поранену особу в крові, яку виносять на ношах.

A person on a stretcher just wheeled out with what appears to be a serious injury. pic.twitter.com/wucrpusBzE — Michael Del Moro (@MikeDelMoro) January 6, 2021

Попередньо повідомляється, що це протестувальниця, і її поранив співробітник правоохоронних органів.

Лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті підтвердив факт стрілянини.

CNN інформує, що жінка в критичному стані після поранення в груди. Видання Washington Examiner інформує, що жінку поранили в шию.

WARNING. GRAPHIC FOOTAGE: A woman was shot in the neck in the Capitol building. pic.twitter.com/ZXet2ZlCUd — Washington Examiner (@dcexaminer) January 6, 2021

CNN також інформує, що постраждалі є і серед правоохоронців. Принаймні одного офіцера ушпиталили після того, як його окропили перцевим газом.

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолію, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолію. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.