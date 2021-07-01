Відповідні дописи з’явилися на їхніх сторінках у Facebook.

У четвер, 1 липня, на сторінці Олега Новаковського, який з 2017 року обіймав посаду директора департаменту супроводу кредитів Національного банку, з’явився допис про те, що він звільняється.

Як причину він назвав “совкові практики”, не конкретизуючи, про що саме йдеться.

“Я був щасливий працювати разом з неймовірними професіоналами та сильними особистостями. Працювати в організації, яка довела, що державна установа в Україні може бути сучасною, прогресивною, ціннісною та ефективною. Яка, на жаль, продемонструвала також і те, що начебто забуті “совкові” практики можуть бути відновлені швидше, ніж за рік”, — зазначив Новаковський.

Днем раніше аналогічну заяву було опубліковано на сторінці Віталія Ваврищука, що обіймав посаду очільника департаменту фінансової стабільності з 2015 року.

“Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ. Терміни обговорю із новим заступником Голови НБУ – куратором Департаменту фінансової стабільності”, — написав він, зазначивши, що підтримує позиції свого колеги Олександра Бевза.

#Букви звернулися до НБУ з проханням прокоментувати звільнення співробітників. Факт подачі ними заяв на звільнення не підтвердили, але і не спростували. Видання звернулося до НБУ з офіційним запитом.

Нагадаємо, Олександр Бевз, директор департаменту ліцензування НБУ, був першим, хто оголосив про своє звільнення. Разом із ним таке рішення ухвалили й інші працівними департаменту. Про мотиви такого рішення — за посиланням.