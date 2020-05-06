У зв'язку з карантином, який був введений через епідемію коронавірусу, в Україні масові заходи 8-9 травня не плануються.

Про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ми напередодні Дня пам’яті 8 і 9 травня. У зв’язку з карантином в Україні не проводяться масові заходи, тому і тут ми не будемо його зупиняти для того, щоб не піддавати ризику наших громадян. Ми не будемо проводити масових заходів”, – сказав він.

Шмигаль додав, що таке рішення було прийнято через складну епідемічну ситуацію з коронавірусом.

При цьому, керівники обласних державних адміністрацій особисто або на рівні заступників повинні забезпечити індивідуальне привітання ветеранів Другої світової війни, які проживають в їх регіонах.