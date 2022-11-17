Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вражений масштабами катувань, до яких вдавалися росіяни над громадянами України під час окупації Херсону.

Про це повідомляє “Інтерфакс”.

Лубінець зауважив, що є різниця навіть порівняно з територіями Харківської та Київської областей.

“Таких масштабів я ще не бачив, а я відвідував особисто всі катівні в різних областях України. Масштаб просто жахливий”, – наголосив він.

У Херсоні росіяни катували українців електрострумом, ламали кістки, били металевими трубами, вбивали. Всі свої злочини окупанти фіксували на відео.

За його словами, цілком ймовірно, що в кожному великому населеному пункті України після деокупації буде знайдено катівні, “оскільки це система, яку побудувала Російська Федерація: фільтраційний табір, військова комендатура й обов’язково при комендатурі — катівня, де катують і вбивають саме цивільних”.

Лубінець також сповістив, що в Херсоні знайдено одне місце масового поховання, де правоохоронні органи здійснюють процесуальні дії. Після фіксування воєнних злочинів росіян доступ до поховання отримають і журналісти.

Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники Служби безпеки України та Нацполіції виявили ще одну катівню російських окупантів.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх днів українські слідчі уже задокументували понад 400 російських воєнних злочинів. Він повідомив, що на деокупованій Херсонщині зараз здійснюється затримання російських солдатів і найманців, які були кинуті командуванням і побратимами на цій території. Також здійснюється активне знешкодження диверсантів.

Володимир Зеленський констатував: на деокупованій Херсонщині знаходять сліди російських звірств щодо українців, як цивільних, так і військових.

“Слідчими вже задокументовано більш як 400 російських воєнних злочинів. Виявляють тіла вбитих – і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія залишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти”, – зазначив Зеленський.

11 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона.