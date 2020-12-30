Масштаби поширення COVID-19 в Ухані могли бути занижений в 10 разів

Про це свідчить дослідження Китайського центру з контролю і профілактиці захворювань, повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
В ході дослідження, проведеного на початку цього року, були взяті зразки у 34000 осіб в Ухані, а також в більш широкій провінції Хубей, Пекіні, Шанхаї та чотирьох інших провінціях.
З’ясувалося, що рівень поширеності антитіл в Ухані становить 4,43 %, а в провінції Хубей – 0,44 %.
Населення Ухані оцінюється в 11 мільйонів чоловік, що говорить про те, що майже 500 000 осіб могли заразитися вірусом.
Зазначається, що якщо отримані дані підтвердяться, то це майже в 10 разів перевищить офіційно зареєстроване число випадків коронавірусу в Ухані, яке становить 50 354 випадки.
Нове дослідження проводиться напередодні візиту групи міжнародних вчених в Ухань для вивчення походження вірусу, що відбудеться в наступному місяці, після декількох місяців переговорів з Пекіном, який не хотів погоджуватися на незалежне розслідування.
Раніше в цьому році Китай звинувачували в непрозорості даних про віруси, а критики ставили під сумнів ступінь довіри до їх цифр.
- Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згодом місто стало епіцентром спалаху COVID-19. Ухань, в якому проживають 11 мільйонів людей, був повністю ізольований від навколишнього світу 23-го січня для того, щоб стримати поширення коронавірусу COVID-19.
- Понад 2 місяці у місті діяли жорсткі карантинні обмеження. Карантин почали поступово скасовувати у березні. Обмеження було повністю скасовано у квітні.
- У травні спецслужби декількох країн заявили, що Китай навмисно приховував або знищив докази спалаху коронавірусу в китайській провінції Ухань.
- Раніше Китай наклав обмеження на публікацію наукових досліджень про походження нового коронавіруса COVID-19.