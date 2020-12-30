Масштаби поширення COVID-19 в Ухані могли бути занижений в 10 разів

Масштаби поширення коронавірусу в китайському місті Ухань, в якому почалася пандемія COVID-19, могли бути занижений в десять разів.

Про це свідчить дослідження Китайського центру з контролю і профілактиці захворювань, повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

В ході дослідження, проведеного на початку цього року, були взяті зразки у 34000 осіб в Ухані, а також в більш широкій провінції Хубей, Пекіні, Шанхаї та чотирьох інших провінціях.

З’ясувалося, що рівень поширеності антитіл в Ухані становить 4,43 %, а в провінції Хубей – 0,44 %.

Населення Ухані оцінюється в 11 мільйонів чоловік, що говорить про те, що майже 500 000 осіб могли заразитися вірусом.

Зазначається, що якщо отримані дані підтвердяться, то це майже в 10 разів перевищить офіційно зареєстроване число випадків коронавірусу в Ухані, яке становить 50 354 випадки.

Нове дослідження проводиться напередодні візиту групи міжнародних вчених в Ухань для вивчення походження вірусу, що відбудеться в наступному місяці, після декількох місяців переговорів з Пекіном, який не хотів погоджуватися на незалежне розслідування.

Раніше в цьому році Китай звинувачували в непрозорості даних про віруси, а критики ставили під сумнів ступінь довіри до їх цифр.