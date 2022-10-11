Від ранку фактично по всій території України - окрім тимчасово окупованого Криму - лунає повітряна тривога. Другий день поспіль росіяни завдають масованих обстрілів по Україні. Частину з них вже збили сили ППО.

Про це повідомляють #Букви.

Від ранку в Україні триває масштабна повітряна тривога. Росіяни знову завдають масованих ударів по українських регіонах. Частину ворожих ракет та дронів вже вдалось збити силам ППО.

Як повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, близько 9 ранку силами та засобами Повітряного командування “Південь” було знищено 4 крилаті ракети Х-101 (Х-555).

У Повітряних силах додали, що росіяни випускають по Україні ракети з Каспійського моря.

“До бойової роботи по крилатих ракетах задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України. Зафіксовано повторні пуски! Бойова робота по ракетах триває! Залишайтесь в укритті!”, – мовиться у повідомленні.

Також дві російські ракети будо збито над Київщиною, про що повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Також ворожі ракети були збиті над Одеською та Миколаївською областях, про що повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Одеської ОВА Максим Марченко.

“З попереднього запуску (російських ракет – ред.) ППО ЗСУ відпрацювало на п’ятірочку (Одеська/Миколаївська)”, – написав він.

Кім також попередив про нові запуск російських ракет по Україні.

Марченко у відеозверненні наголосив, що вночі над Одещиною було збито декілька ворожих дронів, а від ранку в області працює ППО.

Збили російські ракети і над Хмельниччиною, про що повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

“В Хмельницькій області чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!”, – написав він.

Трохи згодом Гамалій повідомив, що над областю також збили іранський дрон.

“Мінус один ворожий “Shahed-136″ країни-терориста! Дякую нашим ППО!”

Додамо, що станом на 10:51 по всій Україні, окрім Криму, триває повітряна тривога.