Про це повідомляють #Букви.
Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у небі України вже літає щонайменше чотири російські ракети.
Про загрозу ракетних ударів попередив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав мешканців залишатись в укриттях, адже є загроза удару по Харківщині.
Таку ж інформацію повідомив мер Полтави Олександр Мамай.
“Увага! Наразі існує велика ймовірність ракетних ударів! Не залишайте дітей без нагляду! Залишайтеся в укритті!”, – наголосив він.
Тим часом з даними “Суспільного” у Дніпрі вже лунають вибухи. Поки невідомо, чи це була робота ППО, чи були влучання. Зазначається, що після вибухів у місті зникло електропостачання. Також місцеві повідомляють про перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.
Мер Сум Олександр Лисенко також повідомив про загрозу ракетних ударів.
Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба також повідомив, що в області працює ППО та закликав мешканців не виходити з укриттів.
- Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Сили протиповітряної оборони України збили близько 70 ворожих ракет із 90, які були випущені.