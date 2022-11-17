По всій території України - окрім тимчасово окупованого Криму - лунає повітряна тривога. За даними очільників декількох ОВА, росіяни знову запустили ракети по території України.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у небі України вже літає щонайменше чотири російські ракети.

Про загрозу ракетних ударів попередив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав мешканців залишатись в укриттях, адже є загроза удару по Харківщині.

Таку ж інформацію повідомив мер Полтави Олександр Мамай.

“Увага! Наразі існує велика ймовірність ракетних ударів! Не залишайте дітей без нагляду! Залишайтеся в укритті!”, – наголосив він.

Тим часом з даними “Суспільного” у Дніпрі вже лунають вибухи. Поки невідомо, чи це була робота ППО, чи були влучання. Зазначається, що після вибухів у місті зникло електропостачання. Також місцеві повідомляють про перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.

Мер Сум Олександр Лисенко також повідомив про загрозу ракетних ударів.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба також повідомив, що в області працює ППО та закликав мешканців не виходити з укриттів.