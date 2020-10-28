На півдні Каліфорнії, у США, тривають масштабні природні пожежі — вони вже охопили площу понад 3 тисяч га і десятки населених пунктів.

Про це повідомляє The New York Times.

Найсерйозніша ситуація з пожежами – в окрузі Оріндж. Через стихійне лихо у Сильверадо і на Блакитному хребті понад 90 800 жителів Ірвіна евакуювали примусово. Всього від пожежі постраждав 1 651 будинок.

У вівторок влада планувала використовувати літаки для гасіння пожежі на Блакитному хребті, оскільки погода покращилася, а швидкість вітру досягала 20 миль на годину. З усім тим, за даними пожежного округу Чіно-Веллі, станом на ранок вівторка пожежа збільшилася до 8000 акрів.

Зі стихією борються близько 700 пожежників, двоє з них отримали серйозні опіки.

З початку серпня в результаті пожеж у штатах Каліфорнія, Колорадо, Айдахо, Монтана, Орегон і Вашингтон згоріло понад 2 млн га рослинності, загинули понад 30 осіб, сотні тисяч евакуювалися.

Експерти пов’язують погіршення ситуації з пожежами зі зміною клімату. На їхню думку, викиди вуглекислого газу та інших газів, які уловлюють тепло, в результаті спалювання викопного палива призвели до тепліших та сухіших умов, внаслідок чого дерева і кущі більш схильні до спалаху.