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Масштабний страйк в Голлівуді не відбулася: сторони досягли угоди

Загальнонаціональний страйк працівників театральної сцени не відбувся. Сторони досягли угоди до оголошеної дати страйку.

Вівторок, 19 жовтня 2021, 00:13

Про це повідомив організатор страйку, Міжнародний альянс працівників театральної сцени (IATSE).

Як сповіщалося, днями у Міжнародному альянсі працівників театральної сцени оголосили, що готові до загальнонаціонального страйку проти Альянсу кінопродюсерів і телевізійних продюсерів (AMPTP) цього понеділка, 18 жовтня. Цей страйк міг об’єднати близько 60 тисяч осіб і стати наймасштабнішим в історії Голлівуду.

До того часу профспілка продовжувала перемовини з Альянсом, що представляє великих роботодавців і виробників телебачення і кіно (Walt Disney Studios, Warner Bros., Paramount Pictures, Apple, Netflix, Amazon тощо), сподіваючись укласти угоду щодо гідних умов праці та рівня її оплати.

Зрештою IATSE та AMPTP уклали трирічну угоду. Це сталося ввечері 16 жовтня.

За словами представників профспілки, угода розв’язує основні проблемні питання, як ненормований графік та низькі зарплати.

Контрактом передбачено, що для низькооплачуваних працівників буде встановлено зарплату на рівні прожиткового мінімуму, рівень оплати праці тих, хто працює для стримінгових компаній, буде підвищено. Загалом зростання зарплат впродовж наступних трьох років передбачено на рівні 3% на рік.

Також угода регламентує, що робочий день працівників не може понад 14 годин. Вихідні для кожного — тривалістю не менше 54 годин.

Відтак рядові співробітники, об’єднані IATSE (оператори, виробники реквізиту, декоратори, візажисти, редактори, координатори сценаріїв тощо) більше не будуть вимушені працювати в ніч з п’ятниці на суботу, як це нерідко траплялося.

Тепер текст угоди буде передано на ратифікаційне голосування за участю всіх членів IATSE.

Віцепрезидент IATSE Майкл Міллер переконаний, що члени профспілки відчують значні покращення.

“Це врегулювання дозволяє без перерв продовжувати препродакшн, виробництво і постпродакшн. Робітники повинні мати високий моральний дух і бути пильними. Стандарти здоров’я і безпеки були оновлені”, — сказав він.

Теги: IATSE, Голлівуд, загальний страйк

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