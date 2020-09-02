Про це повідомляє The New York Times.
За словами чотирьох джерел, які брали участь в розслідуванні, яке ще триває, підліток, щонайменше, частково відповідав за планування атаки і виконання деяких з найбільш складних елементів.
У вівторок федеральні агенти вручили підлітку ордер на обшук і обшукали будинок в Массачусетсі, де він живе зі своїми батьками.
Юнаку поки не пред’явили офіційні звинувачення, так як він ще не досяг повноліття. Якщо він в кінцевому підсумку буде заарештований, справу, швидше за все, буде передано владі Массачусетса, яка має більше важелів впливу, ніж федеральні прокурори, при пред’явленні звинувачень неповнолітнім.
Раніше у цій справі вже висунули звинувачення трьом молодим людям – 19-річному Мейсону Джону Шепарда з Великобританії, 22-річному Німі Фазелі з Орландо, Флорида, і 17-річному Грему Айвану Кларку. Останньому приписують 30 випадків шахрайства і судять як повнолітнього.
- У ніч на 16 липня сталася масштабна хакерська атака на соціальну мережу Twitter. Зломаними виявилися акаунти політиків, бізнесменів і знаменитостей. Зловмисники запропонували підписникам відомих людей переказати гроші, обіцяючи повернути подвоєну суму.
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