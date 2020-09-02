У Федерального бюро розслідувань США з'явився новий підозрюваний у справі про масовий злом знаменитостей в Twitter. Їм є 16-річний підліток з Массачусетса.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами чотирьох джерел, які брали участь в розслідуванні, яке ще триває, підліток, щонайменше, частково відповідав за планування атаки і виконання деяких з найбільш складних елементів.

У вівторок федеральні агенти вручили підлітку ордер на обшук і обшукали будинок в Массачусетсі, де він живе зі своїми батьками.

Юнаку поки не пред’явили офіційні звинувачення, так як він ще не досяг повноліття. Якщо він в кінцевому підсумку буде заарештований, справу, швидше за все, буде передано владі Массачусетса, яка має більше важелів впливу, ніж федеральні прокурори, при пред’явленні звинувачень неповнолітнім.

Раніше у цій справі вже висунули звинувачення трьом молодим людям – 19-річному Мейсону Джону Шепарда з Великобританії, 22-річному Німі Фазелі з Орландо, Флорида, і 17-річному Грему Айвану Кларку. Останньому приписують 30 випадків шахрайства і судять як повнолітнього.