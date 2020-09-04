Масштабну пожежу у Дворічанському лісництві біля села Гороб’ївки у Харківській області, яка виникла 2 вересня, локалізували.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що наразі відкритого вогню немає, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру.

До гасіння залучено 479 чоловік та 78 одиниць техніки, з них від ДСНС 235 чоловік особового складу та 54 одиниці техніки, у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт, якими здійснено 73 скиди (254 тони води).

Загальна площа пройдена вогнем орієнтовно складає 500 га (з них 100 га верхової пожежі). За даними ДСНС, внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки в с. Гороб’ївка, відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася 1 особа.