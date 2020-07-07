У масштабних пожежах на території Новоайдарського району Луганської області попередньо загинули чотири і постраждали дев'ятеро людей.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що повністю згоріли 80 дачних будинків садового кооперативу “Вовча яма” і 30 житлових будинків в селі Смолянинове.

“Попередньо четверо осіб загинули та 9 осіб ушпиталено до лікарні”, – повідомили в ДСНС.

До гасіння пожежі залучено 361 рятувальник та 85 одиниць техніки. До місця події скеровано 37 автоцистерн з водою і 220 пожежників з чотирьох регіонів – Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.