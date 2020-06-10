Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Дослідження, проведене вченими британських університетів Кембридж і Гринвіч, передбачає, що одне тільки блокування не зможе запобігти новій хвилі коронавірусу.
Вчені стверджують, що носіння медичних масок у публічних місцях знизить рівень передачі інфекції.
“Наші дослідження підтверджують універсальність таких заходів”, – сказав Річард Штутт, один з керівників дослідницької групи Кембриджа.
- Нагадаємо, що Великобританія виділить близько 2 мільярдів доларів (1,65 млрд фунтів стерлінгів) на розробку вакцини в рамках державно-приватного партнерства.