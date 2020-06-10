За даними дослідження, проведеного у Великобританії, використання медичних масок у масштабах країни, знизить рівень зараження COVID-19 до контрольованого рівня.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Дослідження, проведене вченими британських університетів Кембридж і Гринвіч, передбачає, що одне тільки блокування не зможе запобігти новій хвилі коронавірусу.

Вчені стверджують, що носіння медичних масок у публічних місцях знизить рівень передачі інфекції.

“Наші дослідження підтверджують універсальність таких заходів”, – сказав Річард Штутт, один з керівників дослідницької групи Кембриджа.