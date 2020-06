Про це повідомляє видання The New York Times.

Протести були спровоковані вбивством афроамериканця Джорджа Флойда білими поліцейськими в Міннеаполісі. Вони тривають вже другий тиждень.

Цієї суботи протести охопили великі міста США – від Нью-Йорка і Вашингтона до Чикаго та Сан-Франциско.

У Вашингтоні масштабна демонстрація проти расової дискримінації може стати однією з наймасовіших за останні роки в столиці США.

Рух автотранспорту в центральних районах міста було перекрито. Тисячі людей вийшли на акцію, тримаючи в руках плакати з написами: Black Lives Matter (“Життя темношкірих мають значення”) і I Can not Breathe (“Я не можу дихати” – фраза Джорджа Флойда, сказана ним перед смертю).

Протестувальники зібралися біля Меморіалу Лінкольну, а також пройшли до Білого дому, повідомляє агентство Reuters. Ще одна група демонстрантів влаштувала акцію протесту перед Капітолієм.

Демонстранти скандували: “Руки вгору, не стріляйте!”, “Ми йдемо за надією, а не за ненавистю” і “Я не можу дихати!”.

Протестувальники зібралися і на 16-й вулиці, що веде до будівлі Білого дому. Ділянку зазначеної вулиці днями перейменували на “Площу Black Lives Matter” (Black Lives Matter Plaza) – на честь руху проти поліцейського насильства на ґрунті расизму.

Demonstrations and protests continue across the U.S., including large-scale gatehrings in Washington, D.C. https://t.co/DxfXa9RED4 https://t.co/SyqL43sRwf

У Нью-Йорку великий натовп демонстрантів перетнув Бруклінський міст у нижньому Манхеттені, а також пройшов Бродвеєм.

Кілька тисяч людей зібралися біля Центрального парку на демонстрацію. Масові протести проходили по всьому Нью-Йорку.

У Філадельфії демонстранти зібралися на сходах художнього музею, скандуючи: “Немає справедливості, немає миру!”. Учасники акції також пройшли бульваром Бенджаміна Франкліна до Філадельфійської ратуші.

Protestors have gone from the Art Museum, around City Hall and are now on Spring Garden working their way back towards the museum steps pic.twitter.com/sEY746g2Xr

Мер Філадельфії Джим Кенні, а також представники поліції опустилися на коліно на знак солідарності з учасниками масових протестів.

This week has been humbling. It has shown me—someone who considers themselves to be progressive and an ally—that there is a great deal more for me to learn.

Black voices have been silenced for too long. We must hear those voices and act on their demands.

#BlackLivesMatter pic.twitter.com/I3r4JDqm1h

— Jim #StayHomePHL Kenney (@PhillyMayor) June 6, 2020