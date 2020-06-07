Про це повідомляє видання The New York Times.

Протести були спровоковані вбивством афроамериканця Джорджа Флойда білими поліцейськими в Міннеаполісі. Вони тривають вже другий тиждень.

Цієї суботи протести охопили великі міста США – від Нью-Йорка і Вашингтона до Чикаго та Сан-Франциско.

У Вашингтоні масштабна демонстрація проти расової дискримінації може стати однією з наймасовіших за останні роки в столиці США.

Рух автотранспорту в центральних районах міста було перекрито. Тисячі людей вийшли на акцію, тримаючи в руках плакати з написами: Black Lives Matter (“Життя темношкірих мають значення”) і I Can not Breathe (“Я не можу дихати” – фраза Джорджа Флойда, сказана ним перед смертю).

Протестувальники зібралися біля Меморіалу Лінкольну, а також пройшли до Білого дому, повідомляє агентство Reuters. Ще одна група демонстрантів влаштувала акцію протесту перед Капітолієм.

Фото: Alex Brandon/AP

Демонстранти скандували: “Руки вгору, не стріляйте!”, “Ми йдемо за надією, а не за ненавистю” і “Я не можу дихати!”.

Протестувальники зібралися і на 16-й вулиці, що веде до будівлі Білого дому. Ділянку зазначеної вулиці днями перейменували на “Площу Black Lives Matter” (Black Lives Matter Plaza) – на честь руху проти поліцейського насильства на ґрунті расизму.

У Нью-Йорку великий натовп демонстрантів перетнув Бруклінський міст у нижньому Манхеттені, а також пройшов Бродвеєм.

Кілька тисяч людей зібралися біля Центрального парку на демонстрацію. Масові протести проходили по всьому Нью-Йорку.

Фото: Reuters

У Філадельфії демонстранти зібралися на сходах художнього музею, скандуючи: “Немає справедливості, немає миру!”. Учасники акції також пройшли бульваром Бенджаміна Франкліна до Філадельфійської ратуші.

Мер Філадельфії Джим Кенні, а також представники поліції опустилися на коліно на знак солідарності з учасниками масових протестів.

У Сіетлі на демонстрацію, організовану медичними працівниками, вийшли тисячі людей. Вони пройшли від Медичного центру Harborview до будівлі мерії. Багато хто несли таблички з написами: “Black Health Matters” і “Расизм – надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я”.

У місті Сент-Пол (штат Міннесота) сотні протестувальників зібралися біля резиденції губернатора, скандуючи “Немає справедливості, немає миру!”.

У Сан-Франциско протестувальники ненадовго заблокували рух на мосту Золоті Ворота.

Варто відзначити, що в суботу в Північній Кароліні відбулася друга церемонія прощання з Джорджем Флойдом (в місті Рейфорд, де він народився). Її відвідали сотні людей (до місця проведення церемонії вишикувалася черга з авто).

Поховання чоловіка має відбутися у вівторок у Х’юстоні.

Фото: Reuters

Акції протесту в містах США

Вашингтон

Фото: Reuters

Фото: АР

Нью-Йорк

Фото: Reuters

Сан-Франциско

Фото: АР

Остін, штат Техас

Члени поліцейського управління міста стали на коліна в знак солідарності з демонстрантами.

Фото: АР

Іпсіланті, штат Мічиган

Начальник поліції потискує руку протестувальнику, схиливши коліно, під час акції протесту проти жорстокості поліції.

Фото: АР

Філадельфія

Фото: Reuters

Сіетл

Фото: David Ryder/Getty Images

Чикаго

Фото: CNN

Сакраменто, Каліфорнія

Фото: АР

  • Наприкінці травня у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
  • 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.