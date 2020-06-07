У суботу, 6 червня, на вулиці американських міст вийшли десятки тисяч людей, протестуючи проти поліцейського насильства та расизму.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Протести були спровоковані вбивством афроамериканця Джорджа Флойда білими поліцейськими в Міннеаполісі. Вони тривають вже другий тиждень.

Цієї суботи протести охопили великі міста США – від Нью-Йорка і Вашингтона до Чикаго та Сан-Франциско.

У Вашингтоні масштабна демонстрація проти расової дискримінації може стати однією з наймасовіших за останні роки в столиці США.

Рух автотранспорту в центральних районах міста було перекрито. Тисячі людей вийшли на акцію, тримаючи в руках плакати з написами: Black Lives Matter (“Життя темношкірих мають значення”) і I Can not Breathe (“Я не можу дихати” – фраза Джорджа Флойда, сказана ним перед смертю).

Протестувальники зібралися біля Меморіалу Лінкольну, а також пройшли до Білого дому, повідомляє агентство Reuters. Ще одна група демонстрантів влаштувала акцію протесту перед Капітолієм.

Демонстранти скандували: “Руки вгору, не стріляйте!”, “Ми йдемо за надією, а не за ненавистю” і “Я не можу дихати!”.

Протестувальники зібралися і на 16-й вулиці, що веде до будівлі Білого дому. Ділянку зазначеної вулиці днями перейменували на “Площу Black Lives Matter” (Black Lives Matter Plaza) – на честь руху проти поліцейського насильства на ґрунті расизму.

Demonstrations and protests continue across the U.S., including large-scale gatehrings in Washington, D.C. https://t.co/DxfXa9RED4 https://t.co/SyqL43sRwf — USA TODAY (@USATODAY) June 6, 2020

У Нью-Йорку великий натовп демонстрантів перетнув Бруклінський міст у нижньому Манхеттені, а також пройшов Бродвеєм.

Кілька тисяч людей зібралися біля Центрального парку на демонстрацію. Масові протести проходили по всьому Нью-Йорку.

У Філадельфії демонстранти зібралися на сходах художнього музею, скандуючи: “Немає справедливості, немає миру!”. Учасники акції також пройшли бульваром Бенджаміна Франкліна до Філадельфійської ратуші.

Protestors have gone from the Art Museum, around City Hall and are now on Spring Garden working their way back towards the museum steps pic.twitter.com/sEY746g2Xr — Dan Koob (@DanKoob) June 6, 2020

Мер Філадельфії Джим Кенні, а також представники поліції опустилися на коліно на знак солідарності з учасниками масових протестів.

This week has been humbling. It has shown me—someone who considers themselves to be progressive and an ally—that there is a great deal more for me to learn. Black voices have been silenced for too long. We must hear those voices and act on their demands.

#BlackLivesMatter pic.twitter.com/I3r4JDqm1h — Jim #StayHomePHL Kenney (@PhillyMayor) June 6, 2020

У Сіетлі на демонстрацію, організовану медичними працівниками, вийшли тисячі людей. Вони пройшли від Медичного центру Harborview до будівлі мерії. Багато хто несли таблички з написами: “Black Health Matters” і “Расизм – надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я”.

У місті Сент-Пол (штат Міннесота) сотні протестувальників зібралися біля резиденції губернатора, скандуючи “Немає справедливості, немає миру!”.

У Сан-Франциско протестувальники ненадовго заблокували рух на мосту Золоті Ворота.

Варто відзначити, що в суботу в Північній Кароліні відбулася друга церемонія прощання з Джорджем Флойдом (в місті Рейфорд, де він народився). Її відвідали сотні людей (до місця проведення церемонії вишикувалася черга з авто).

Поховання чоловіка має відбутися у вівторок у Х’юстоні.

Акції протесту в містах США

Вашингтон

Нью-Йорк

Сан-Франциско

Остін, штат Техас

Члени поліцейського управління міста стали на коліна в знак солідарності з демонстрантами.

Іпсіланті, штат Мічиган

Начальник поліції потискує руку протестувальнику, схиливши коліно, під час акції протесту проти жорстокості поліції.

Філадельфія

Thousands have moved from the museum towards City Hall pic.twitter.com/3sWvaTnDXb — Dan Koob (@DanKoob) June 6, 2020

Thousands of people in Philadelphia continue to protest racism and police brutality following the death of George Floyd. Crowds in Center City stretched from the steps of the Art Museum and past the Cathedral Basilica of Saints Peter and Paul. https://t.co/LlmPCHjz7Q pic.twitter.com/6YJT2DvCW7 — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) June 6, 2020

Сіетл

Чикаго

Сакраменто, Каліфорнія