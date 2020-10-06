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ЧЕРЕЗ ЩО РОЗПОЧАЛИСЯ ПРОТЕСТИ?
У неділю, 4 жовтня, в Киргизстані пройшли парламентські вибори. Попередні результати свідчать про те, що бар’єр в 7% подолали лише 3 партії, які, як вважається, пов’язані з сім’єю президента Сооронбая Жеенбекова і сім’єю Матраїмових — однієї з найвпливовіших родин країни.
Прихильники 11 партій, які не подолали поріг, не згодні з результатами виборів. Вони вимагають проведення повторного голосування.
Вдень громадяни вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в центрі Бішкека. До вечора на місці, за оцінками місцевого видання АКІpress, зібралося близько 6 тисяч осіб. Весь цей час акції були мирними.
ЗІТКНЕННЯ З МІЛІЦІЄЮ
Близько 20-ї години за місцевим часом Міністерство внутрішніх справ Киргизстану звернулося до учасників протестів, закликавши їх розійтися.
“МВС закликає мітингувальників розійтися з площі Ала-Тоо в Бішкеку. Серед протестувальників є люди, які вживають алкоголь і намагаються порушити громадський порядок. Нагадуємо, що в разі виникнення загрози здоров’ю громадян або інших несприятливих подій відповідальність лягає на організаторів мітингу, зокрема, лідерів кількох партій і їх активних членів. Тому ми закликаємо учасників протесту розійтися, щоб забезпечити безпеку громадян і не порушувати спокій громадян”, — заявили в МВС.
Ближче до 21 години, пише АКІpress, частина мітингувальників намагалися перелізти через паркан “Білого дому” (Жогорку Кенеша) — будівлі, де розміщений як кабінет президента, так і парламенту.
Коли основна частина демонстрантів спробувала зламати залізні ворота, правоохоронці застосували світло-шумові гранати і сльозогінний газ. Пізніше цей факт підтвердили в пресслужбі МВС.
“МВС закликало мітингувальників мирно розійтися з площі Ала-Тоо. Однак учасники мітингу і його організатори намагалися порушити громадський порядок і перекрити рух проспектом Чуй. Потім вони агресивно рушили по проспекту Чуй і спробували зламати залізні ворота, які оточували будівлю Жогорку Кенеша. Вони кидали каміння і намагалися пройти через ворота. Тому, щоб забезпечити безпеку городян, а не порушити спокій міста, мітингувальників довелося розігнати за допомогою спеціального газового і звукового обладнання і водометів”, — заявили в МВС.
Міністерство також повторно закликало протестувальників розійтися і попередило, що міліція перебуває в “режимі підвищеної готовності”.
Під час розгону між протестувальниками та правоохоронцями відбувалися сутички. Протестувальники вступали в активну конфронтацію з правоохоронцями, закидали камінням міліціонерів і авто міліції. З цією метою учасники протесту, пише 24.kg, використовували розламані фрагменти бордюрів і мармурові плити пам’ятника Бішкеку баатиру, який будують неподалік.
Під час розгону був поранений один з організаторів мітингу — кандидат в депутати від однієї з партій Жанарбек Акаєв. Отримавши медичну допомогу, він приєднався до мітингу.
Згідно з повідомленнями МОЗ, під час зіткнень напади відбувалися і на співробітників “швидкої”.
Серед них є госпіталізовані, два авто медслужби розбиті, а за інформацією мерії Бішкека, ще шість авто пошкоджені.
Станом на північ МОЗ повідомляв про 65 постраждалих, з них 40 — представники силових структур, двоє в украй важкому стані.
ШТУРМ “БІЛОГО ДОМУ”
В результаті розгону силовикам вдалося на деякий час відтіснити мітингувальників від будівлі “Білого дому” і площі.
Однак незабаром учасники протесту повернулися в ще більшій кількості та взяли верх. Тоді їм вдалося прорватися на територію “Білого дому”.
Близько 3 години ночі (опівночі за київським часом) мітингувальники штурмували “Білий дім”. При цьому частина присутніх зайшла у “Білий дім”, інша частина мала намір піти до Держкомітету національної безпеки.
Белый дом взяли pic.twitter.com/2qfdQc0Xlv
— Aitbaeev (@aitbaeev) October 5, 2020
У цей час будівля “Білого дому” вже була порожньою. Протестувальники прогулювалися по порожніх кабінетів, ніхто не перешкоджав їхнім діям.
Як пише 24.kg, в “Білому домі” мітингувальники зламували двері депутатських кабінетів, громили оргтехніку. Після з собою виносили книги, сувеніри, цінні речі.
ШТУРМ БУДІВЛІ ДЕРЖКОМІТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Водночас інша частина протестувальників почала штурм будівлі Держкомітету національної безпеки.
ГКНБ нын дарбазасы талкаланды.
Спецназ чыгып эл менен экенин билдирди.
Азыркы маал.
Эл Жапаров, Исаков, Атамбаевды бошотууну талап кылууда. pic.twitter.com/YwP4S7bsBO
— Ulan Usoiun (@UlanUsoiun) October 5, 2020
Протестувальники вимагали звільнити колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, колишнього депутата Садиров Жапаров і колишнього прем’єр-міністра Сапара Ісакова.
Пізніше учасники протесту вивели Жапарова і Атамбаєва з СІЗО. Обидва прибули на площу Ала-Тоо, щоб виступити перед протестувальниками. В цей час там перебувало близько 3 тисяч осіб.
До 6 години ранку за місцевим часом протестувальники почали розходитися.
РЕАКЦІЯ ВЛАДИ
У відповідь на протести президент Сооронбай Жеенбеков погодився зустрітися з лідерами партій, які взяли участь в парламентських виборах. Зустріч повинна відбутися вранці 6 жовтня.
- Нагадаємо, в Білорусі тривають акції протесту проти результатів виборів президента, на яких перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко.