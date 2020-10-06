У Бішкеку, столиці Киргизстану, масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув'язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінету президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.

Про це повідомляють #Букви.

ЧЕРЕЗ ЩО РОЗПОЧАЛИСЯ ПРОТЕСТИ?

У неділю, 4 жовтня, в Киргизстані пройшли парламентські вибори. Попередні результати свідчать про те, що бар’єр в 7% подолали лише 3 партії, які, як вважається, пов’язані з сім’єю президента Сооронбая Жеенбекова і сім’єю Матраїмових — однієї з найвпливовіших родин країни.

Прихильники 11 партій, які не подолали поріг, не згодні з результатами виборів. Вони вимагають проведення повторного голосування.

Вдень громадяни вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в центрі Бішкека. До вечора на місці, за оцінками місцевого видання АКІpress, зібралося близько 6 тисяч осіб. Весь цей час акції були мирними.