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ЧЕРЕЗ ЩО РОЗПОЧАЛИСЯ ПРОТЕСТИ?

У неділю, 4 жовтня, в Киргизстані пройшли парламентські вибори. Попередні результати свідчать про те, що бар’єр в 7% подолали лише 3 партії, які, як вважається, пов’язані з сім’єю президента Сооронбая Жеенбекова і сім’єю Матраїмових — однієї з найвпливовіших родин країни.

Прихильники 11 партій, які не подолали поріг, не згодні з результатами виборів. Вони вимагають проведення повторного голосування.

Вдень громадяни вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в центрі Бішкека. До вечора на місці, за оцінками місцевого видання АКІpress, зібралося близько 6 тисяч осіб. Весь цей час акції були мирними.

ЗІТКНЕННЯ З МІЛІЦІЄЮ

Близько 20-ї години за місцевим часом Міністерство внутрішніх справ Киргизстану звернулося до учасників протестів, закликавши їх розійтися.

“МВС закликає мітингувальників розійтися з площі Ала-Тоо в Бішкеку. Серед протестувальників є люди, які вживають алкоголь і намагаються порушити громадський порядок. Нагадуємо, що в разі виникнення загрози здоров’ю громадян або інших несприятливих подій відповідальність лягає на організаторів мітингу, зокрема, лідерів кількох партій і їх активних членів. Тому ми закликаємо учасників протесту розійтися, щоб забезпечити безпеку громадян і не порушувати спокій громадян”, —  заявили в МВС.

Ближче до 21 години, пише АКІpress, частина мітингувальників намагалися перелізти через паркан “Білого дому” (Жогорку Кенеша) — будівлі, де розміщений як кабінет президента, так і парламенту.

Коли основна частина демонстрантів спробувала зламати залізні ворота, правоохоронці застосували світло-шумові гранати і сльозогінний газ. Пізніше цей факт підтвердили в пресслужбі МВС.

“МВС закликало мітингувальників мирно розійтися з площі Ала-Тоо. Однак учасники мітингу і його організатори намагалися порушити громадський порядок і перекрити рух проспектом Чуй. Потім вони агресивно рушили по проспекту Чуй і спробували зламати залізні ворота, які оточували будівлю Жогорку Кенеша. Вони кидали каміння і намагалися пройти через ворота. Тому, щоб забезпечити безпеку городян, а не порушити спокій міста, мітингувальників довелося розігнати за допомогою спеціального газового і звукового обладнання і водометів”, — заявили в МВС.

Міністерство також повторно закликало протестувальників розійтися і попередило, що міліція перебуває в “режимі підвищеної готовності”.

Під час розгону між протестувальниками та правоохоронцями відбувалися сутички. Протестувальники вступали в активну конфронтацію з правоохоронцями, закидали камінням міліціонерів і авто міліції. З цією метою учасники протесту, пише 24.kg, використовували розламані фрагменти бордюрів і мармурові плити пам’ятника Бішкеку баатиру, який будують неподалік.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: АКІPress

Фото: АКІPress

Фото: соцмережі

Фото: АКІPress

Фото: 24.kg

Фото: 24.kg

Під час розгону був поранений один з організаторів мітингу — кандидат в депутати від однієї з партій Жанарбек Акаєв. Отримавши медичну допомогу, він приєднався до мітингу.

Згідно з повідомленнями МОЗ, під час зіткнень напади відбувалися і на співробітників “швидкої”.

Серед них є госпіталізовані, два авто медслужби розбиті, а за інформацією мерії Бішкека, ще шість авто пошкоджені.

Станом на північ МОЗ повідомляв про 65 постраждалих, з них 40 — представники силових структур, двоє в украй важкому стані.

ШТУРМ “БІЛОГО ДОМУ”

В результаті розгону силовикам вдалося на деякий час відтіснити мітингувальників від будівлі “Білого дому” і площі.

Однак незабаром учасники протесту повернулися в ще більшій кількості та взяли верх. Тоді їм вдалося прорватися на територію “Білого дому”.

Близько 3 години ночі (опівночі за київським часом) мітингувальники штурмували “Білий дім”. При цьому частина присутніх зайшла у “Білий дім”, інша частина мала намір піти до Держкомітету національної безпеки.

Фото: АКІPress

Фото: АКІPress

Фото: АКІPress

У цей час будівля “Білого дому” вже була порожньою. Протестувальники прогулювалися по порожніх кабінетів, ніхто не перешкоджав їхнім діям.

Фото: АКІPress

Фото: АКІPress

Фото: АКІPress

Як пише 24.kg, в “Білому домі” мітингувальники зламували двері депутатських кабінетів, громили оргтехніку. Після з собою виносили книги, сувеніри, цінні речі.

Фото: 24.kg

Фото: 24.kg

Фото: 24.kg

Фото: 24.kg

Фото: 24.kg

Фото: 24.kg

ШТУРМ БУДІВЛІ ДЕРЖКОМІТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Водночас інша частина протестувальників почала штурм будівлі Держкомітету національної безпеки.

За інформацією ЗМІ, демонстранти протаранили ворота будівлі вантажівками, при цьому міліція не чинила опору.

Фото: 24.kg

Фото: АКІPress

Фото: АКІPress

Протестувальники вимагали звільнити колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, колишнього депутата Садиров Жапаров і колишнього прем’єр-міністра Сапара Ісакова.

Пізніше учасники протесту вивели Жапарова і Атамбаєва з СІЗО. Обидва прибули на площу Ала-Тоо, щоб виступити перед протестувальниками. В цей час там перебувало близько 3 тисяч осіб.

Фото: АКІPress

До 6 години ранку за місцевим часом протестувальники почали розходитися.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ

У відповідь на протести президент Сооронбай Жеенбеков погодився зустрітися з лідерами партій, які взяли участь в парламентських виборах. Зустріч повинна відбутися вранці 6 жовтня.

  • Нагадаємо, в Білорусі тривають акції протесту проти результатів виборів президента, на яких перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко.