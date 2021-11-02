Платіжний сервіс Mastercard дозволить приймати оплати й переказувати кошти у будь-якій соціальній мережі або месенджері.

Про це йдеться у блозі компанії.

Перекази коштів у соцмережах відбуватимуться завдяки сервісу “Жабка”. Mastercard запускає його у співпраці з компаніями iPay.ua та 4ек.

Як зазначає Mastercard, “Жабка” – це безплатний мобільний застосунок, який активує спеціальну клавіатуру на смартфоні для оплат і переказу коштів. Скористатися ним можна у Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram Direct, LinkedIn та інших соціальних мережах. Наголошується, що сервіс не зберігає дані платіжних карток.

Застосунок буде доступним для фізичних осіб і бізнесу. Він дозволить підприємцям приймати платежі та надсилати квитанції про оплату, не виходячи чату з клієнтом у будь-якій соціальній мережі чи месенджері. Водночас клієнти зможуть зручно та безпечно оплачувати товари та послуги.

Очікується, що “Жабка” дозволить робити грошові перекази з картки на картку будь-якого українського банку за допомогою Apple Pay та Google Pay.

Що необхідно знати підприємцю?

Принцип роботи “Жабки” для підприємця доволі простий. Йому потрібно один раз у мобільному застосунку вказати назву компанії, ІПН чи код ЄДРПОУ, IBAN для зарахування коштів.

Для того, щоб сформувати рахунок, підприємцю достатньо перемикнутися в будь-якому месенджері на клавіатуру “Жабка”, ввести суму покупки та підтвердити операцію. Сервіс автоматично сформує посилання на оплату.

Для здійснення оплати клієнту не потрібно встановлювати застосунок.

Комісія за приймання безготівкових платежів для бізнесу складає 2,7% від суми покупки.

Що необхідно знати фізичній особі?

Фізична особа може надіслати кошти, увімкнувши клавіатуру “Жабка” в месенджері. Необхідно ввести суму переказу та підтвердити відправлення, обравши в Apple Pay або Google Pay картку Mastercard, з якої будуть списані гроші.

Отримувачу автоматично прийде посилання про здійснення оплати у чаті. Для отримання переказу необхідно відкрити посилання й обрати картку для зарахування коштів.

Комісія за переказ, незалежно від його суми, складає 3 грн. Максимальна сума одного переказу – 25 000 грн.