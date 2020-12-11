Про це повідомляє видання Sky News.
Зазначається, що платіжні гіганти розпочали розслідування відносно PornHub одразу після публікації статті. Так, у Mastercard заявили, що вони підтверджують “порушення стандартів” платіжної системи. Як наслідок, компанія забороняє проводити операції з використанням своїх карт на ресурсі.
Водночас Visa ще не завершила своє розслідування, але вже вирішила заблокувати транзакції.
Pornhub прокоментував рішення компаній як “вкрай невтішне”, оскільки він оголосив про плани припинити появу на сайті відео без згоди неповнолітніх моделей на початку цього тижня.
“Ця новина вразила сотні тисяч моделей, які розраховують на нашу платформу як на джерело коштів для існування”, – йдеться в заяві.
У колонці Times, написаній лауреатом Пулітцерівської премії Ніколасом Крістофом, були описані записи на веб-сайті Pornhub нападів на жінок і дівчаток, які втратили свідомість, в тому числі відео оголеної 14-річної дівчинки. Він написав, що PornHub не блокує і не фільтрує контент, який зображає насильство, і ні у самого сайту, ні у кого-небудь іншого “немає чіткого уявлення” про кількість опублікованого на ресурсі нелегального контенту.
- Раніше повідомлялося, що платіжна система Mastercard проведе розслідування відносно порносайту Pornhub після того, як видання New York Times опублікувало матеріал про те, що порносайт поширює відео з насильством над неповнолітніми.
- Популярний сайт для дорослих Pornhub заявив, що змінює правила публікації контенту, щоб до них не потрапили неузгоджені ролики, в яких можуть знімати неповнолітніх.