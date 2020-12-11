Відомі платіжні системи Mastercard та Visa ухвалили рішення про заборону фінансових операцій на ресурсі PornHub. Рішення було прийнято після публікації скандальної статті New York Times, у якій порносайт звинувачують у поширенні відео з сексуальним насильством над дітьми.

Про це повідомляє видання Sky News.

Зазначається, що платіжні гіганти розпочали розслідування відносно PornHub одразу після публікації статті. Так, у Mastercard заявили, що вони підтверджують “порушення стандартів” платіжної системи. Як наслідок, компанія забороняє проводити операції з використанням своїх карт на ресурсі.

Водночас Visa ще не завершила своє розслідування, але вже вирішила заблокувати транзакції.

Pornhub прокоментував рішення компаній як “вкрай невтішне”, оскільки він оголосив про плани припинити появу на сайті відео без згоди неповнолітніх моделей на початку цього тижня.

“Ця новина вразила сотні тисяч моделей, які розраховують на нашу платформу як на джерело коштів для існування”, – йдеться в заяві.

У колонці Times, написаній лауреатом Пулітцерівської премії Ніколасом Крістофом, були описані записи на веб-сайті Pornhub нападів на жінок і дівчаток, які втратили свідомість, в тому числі відео оголеної 14-річної дівчинки. Він написав, що PornHub не блокує і не фільтрує контент, який зображає насильство, і ні у самого сайту, ні у кого-небудь іншого “немає чіткого уявлення” про кількість опублікованого на ресурсі нелегального контенту.