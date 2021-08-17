Про це повідомляє BBC.
Передбачається, що до 2033 року у жодній карті MasterCard не буде магнітної смужки. Натомість у компанії зосередяться на випуску карт чіп-і-пін та біометричних карток, які використовують відбитки пальців. Вони забезпечуватимуть надійнішу безпеку.
Представник MasterCard розповів, що “настав час для поступового припинення використання магнітної смуги”.
Також компанія планує поступовий перехід до використання більш безпечної системи безконтактної оплати PayPass.
Нагадаємо, що міжнародна платіжна система Mastercard оголосила про плани щодо запуску в 2021 році підтримки ряду криптовалют у своїй мережі.
- Раніше у компанії заявили, що курс криптовалюти Bitcoin змінюється щохвилини, а транзакція триває понад 10 хвилин. Тому криптовалюта не може бути платіжним інструментом.