Міжнародна платіжна система MasterCard із 2024 року не випускатиме дебетових та кредитних карток із магнітною смугою. У США це почнеться пізніше - з 2027 року.

Про це повідомляє BBC.

Передбачається, що до 2033 року у жодній карті MasterCard не буде магнітної смужки. Натомість у компанії зосередяться на випуску карт чіп-і-пін та біометричних карток, які використовують відбитки пальців. Вони забезпечуватимуть надійнішу безпеку.

Представник MasterCard розповів, що “настав час для поступового припинення використання магнітної смуги”.

Також компанія планує поступовий перехід до використання більш безпечної системи безконтактної оплати PayPass.

Нагадаємо, що міжнародна платіжна система Mastercard оголосила про плани щодо запуску в 2021 році підтримки ряду криптовалют у своїй мережі.