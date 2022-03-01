Про це йдеться на офіційному сайті Mastercard.

Повідомляється, що у результаті санкцій заблоковано декілька фінансових установ у платіжній мережі Mastercard.

У компанії додали, що продовжать співпрацю з регуляторними органами, щоб повністю дотримуватись своїх зобов’язань щодо дотримання вимог у міру розвитку санкцій.

Варто зазначати, що Mastercard не вказує, які саме банки потрапили під обмеження платіжної мережі, проте раніше звучало попередження для банків РФ, котрі потрапили під санкції США, що їх буде відключено від платіжної системи.

Як відомо, США запровадили санкції проти таких фінансових установ як:

ВТБ

Открытие

Совкомбанк

Промсвязьбанк

Новикомбанк

Запроваджені Mastercard санкції означають, що випущені вище вказаними банками карти не будуть працювати за кордоном чи в іноземних інтернет-магазинах. Ними можна буде користуватись лише на території РФ.

Окрім цього, Mastercard допоможе Україні фінансово. Вже сьогодні Mastercard оголосила про внесок розміром 2 000 000 доларів у Червоний Хрест, Save the Children та фонд допомоги співробітникам Mastercard. Ці кошти будуть використані для гуманітарної допомоги українцям.