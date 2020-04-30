У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого вбивства 13-річної дівчинки - їй мати відрізала голову.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За вчинення страшного злочину затримана мати 13-річної дівчинки. Зараз з жінкою працюють слідчі.

Нагадаємо, що 30 квітня рано-вранці по вулиці Полтавський шлях ходила оголена жінка. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет з відрізаною головою.

Крім того, сьогодні о 08:25 в поліцію Дергачівського відділу надійшла інформація від 40-річного жителя села Подвірки. Він повідомив, що вранці за місцем проживання в сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. Людина живе в будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її дочкою.

Фото: Нацполіція

За вказаним фактом слідчі Дергачівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури. Зараз триває огляд місця події.

Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усі обставини встановлюються.