Сьогодні, 24 листопада, відбудеться футбольний матч між київським "Динамо" та іспанською "Барселоною".

Про це повідомляють #Букви.

Матч 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів 2020/21 відбудеться на НСК “Олімпійський” у Києві.

Початок матчу – о 22:00 (за київським часом).

Пряму трансляцію вестиме телеканал “Футбол 1”. Включення зі стадіону розпочнеться о 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Головний арбітр зустрічі – Матей Юг (Словенія).

Як повідомляли в пресслужбі ФК “Динамо”, в зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією в Україні і пов’язаними з цим обмеженнями, матч пройде без глядачів.

Орієнтовний склад команд

“Динамо”

У “Динамо” через травми і коронавірус COVID-19 є деякі кадрові втрати.

Так, капітан команди, півзахисник Сергій Сидорчук та півзахисник Віктор Циганков позавчора отримали негативні тести на COVID-19. Однак наставник “Динамо” Мірча Луческу повідомив на прес-конференції, що з “Барселоною” вони не зіграють (зокрема, через необхідність відновлення).

До травмованих Микити Бурди (захисник), Олександра Тимчика (захисник) і Володимира Костевича (захисник) додався Назарій Русин (форвард), який переніс операцію на ключиці.

Орієнтовний склад команди в сьогоднішньому матчі може бути таким: Бущан – Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв – Шепелєв – Шапаренко, Буяльський, Вербич, Де Пена – Супряга.

“Барселона”

“Барселона” зіграє з “Динамо” без плеяди зіркових футболістів: Ліонеля Мессі, Жерара Піке, Ансу Фаті, Серхі Роберто, Френкі де Йонга, Серхіо Бускетса.

Наприклад, Мессі і де Йонгу тренерський штаб “Барселони” надав відпочинок. У решти футболістів травми.

Орієнтовний склад команди може бути таким: Тер Штеген — Дест, Ленгле, Мінгеса, Альба — Пьянич, Аленья — Дембеле, Коутіньо, Педрі — Грізманн.

Шлях команд

Команди раніше зустрічалися в єврокубках 11 разів: тричі вигравало “Динамо”, сім перемог в активі “Барселони”, була одна нічия.

Зараз “Динамо” посідає третє місце в групі G Ліги чемпіонів (перше – “Барселона”, друге – “Ювентус”).

В основній сітці стартувати успішно підопічним Мірчі Луческу не вдалося: вдома на НСК “Олімпійський” “Динамо” поступилося туринському “Ювентусу” (0:2), а на виїзді зіграло внічию з угорським “Ференцварошем” (2:2).

У третьому турі групового раунду “динамівці” поступилися “Барселоні” на виїзді (1:2).

Як віце-чемпіон Іспанії, “Барселона” розпочала свій виступ у Лізі чемпіонів відразу з групового турніру. Команда має стовідсотковий результат після трьох турів, обігравши вдома “Ференцварош” (5:1) і “Динамо” (2:1), а на виїзді – “Ювентус” (2:0).