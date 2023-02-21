19 лютого в київському Палаці спорту відбувся "Матч пам’яті полеглих за свободу України воїнів", які за життя відзначилися участю у різних футбольних вболівальницьких рухах країни.

Про це інформує пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

Повідомляється, що хокейні команди “Сокіл” та “Кременчук” вшанували героїв, граючи в хокейних джерсі з позивними бійців – представники ХК “Сокіл” з псевдо фанатів “Динамо”, а ХК “Кременчук” – фанатів “Металіста” та “Карпат”.

Зазначено, що окрім назв команд, на рукавах гравців були емблеми колективів загиблих воїнів. Серед позивних полеглих героїв були і герої оборони Маріуполя та “Азовсталі”, зокрема азовці Лось (Happy Three Friends), Адамс (Albatross), Грян (White boys club), Метро, Рудий, Сектант (Kharkiv City Patriots), Іслам (Nord Side Firm), Пірат (Pride Lviv) та інші загиблі захисники України.

Організаторами благодійної гри виступили БФ “Горобчик” та його керівник Сергій Кривенко, капітан “Кременчука” Віталій Лялька, а також Федерація хокею України. Право відкрити захід отримав боєць “Азову”, маріуполець Давид “Хімік” Касаткін.

Також додається, що в майбутньому символічні джерсі будуть виставлені на аукціон, виручені кошти з реалізації якого підуть на підтримку родин полеглих воїнів.