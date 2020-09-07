Матч другого туру Favbet Ліги між львівським "Рухом" та донецьким "Шахтарем" перенесли через те, що у футболістів було виявлено коронавірус.

Про це повідомляється на сайтах “Руху” та Української Прем’єр-Ліги.

В УПЛ зазначили, що 7 вересня ними було отримано лист від ФК “Рух” Львів, де було зазначено, що у футболістів клубу за результатами тестування було виявлено коронавірус.

У зв’язку з цим прийнято рішення скасувати проведення матчу, який мав відбутися 12 вересня, та перенести дату його проведення.

“Дирекція Української Прем’єр-Ліги ухвалила рішення перенести матч 2 туру Favbet Ліги “Рух” — “Шахтар” на 23 вересня 2020 року. Час початку матчу буде визначений додатково”, — повідомили в УПЛ.

У “Русі” зазначили, що коронавірус виявлено у п’яти гравців та медпрацівника клубу.

“Спершу коронавірус виявили у двох футболістів. У цих гравців впродовж двох днів була підвищена температура. В четвер, 3-го вересня, усі футболісти, тренерський штаб та персонал “Руху” знову здали ПЛР-тести. Згідно з отриманими результатами, коронавірус виявили ще у трьох гравців та одного медпрацівника клубу. Усі інфіковані пройшли обстеження за допомогою додаткових інструментальних методів, перевірили легені на КТ. Усі інфіковані через п’ять днів після зникнення останніх проявів коронавірусу знову пройдуть тестування на наявність COVID-19″, — проінформував лікар клубу Михайло Проців.

Імена хворих не повідомляються. Санслужба Львівщини рекомендувала клубу скасувати всі спортивні збори команди до завершення інкубаційного періоду та отримання негативних результатів ПЛР-дослідження.