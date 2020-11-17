У трьох футболістів збірної України виявили коронавірус COVID-19. У зв’язку з цим матч Швейцарія – Україна під загрозою.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Так, згідно з отриманими вранці результатами ПЛР-тестування, проведеного учора ввечері, позитивними виявилися чотири тести — гравців Руслана Маліновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораеса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового.

Зазначається, що Кривцов, Мораес та Баштовий зовсім недавно перехворіли на коронавірус, й у них в організмі є антитіла, які фактично унеможливлюють повторне захворювання в даний момент.

УЄФА, зважаючи на цей факт, допускає Кривцова й Мораеса до гри, однак місцева влада забороняє участь гравців у командних подіях.

Очікуючи на остаточне рішення, збірна України виїхала на ранкове тренування без Кривцова, Мораеса та Маліновського. Питання можливої участі Кривцова й Мораеса у грі залишається у площині перемовин УЄФА та місцевої влади кантону Люцерн.

“Півгодини тому почалася матчева нарада. УЄФА сподівається, що матч відбудеться. Усе залежить від рішення місцевої влади”, – додали в УАФ.