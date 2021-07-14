Матч першого туру групового етапу Євро-2020 Україна - Нідерланди (2:3) потрапив у номінацію на звання найкращого поєдинку турніру.

Про це повідомляє УЄФА.

По ходу поєдинку збірна України відігралася з рахунку 0:2, але в кінці матчу пропустила третій гол від Дюмфріса.

Також в голосування потрапили матчі Португалія – Німеччина (2:4), Німеччина – Угорщина (2:2), Хорватія – Іспанія (3:5), Франція – Швейцарія (3:3, по пенальті – 4:5), Бельгія – Італія (1:2), Італія – Іспанія (1:1, по пенальті – 4:2).

Проголосувати за матч можна на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, що матч між збірними Англії та Данії проходив 7 липня на лондонському стадіоні “Вемблі”. Він завершився з рахунком 2:1 на користь англійців.

Вирішальним став пенальті, забитий форвардом збірної Англії Гаррі Кейном у ворота данців в екстратаймі (на 104-й хвилині).

Раніше Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарала Футбольну асоціацію Англії (FA) за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи проти Данії (Євро-2020).