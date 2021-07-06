Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Так, Прем’єр-ліга задовільнила клопотання “Динамо” і “Шахтаря” та перенесла матч за Суперкубок України.
Таке рішення було ухвалено, враховуючи навантаження на гравців обох клубів через виступи на “Євро-2020”, та короткі терміни на відновлення.
Матч, який мав відбутися 24 липня на НСК “Олімпійський”, перенесено на 22 вересня 2021 року. Час та місце проведення залишаються без змін.
Нагадаємо, що 3 липня національна збірна України поступилася команді Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу (“Євро-2020”).
Матч завершився із рахунком 4:0 на користь збірної Англії.
Поєдинок проходив у Римі (Італія) на стадіоні “Олімпіко”.
Тепер збірна Англії 7 липня в півфіналі на лондонському стадіоні “Вемблі” зустрінеться із командою Данії. Данці сьогодні обіграли збірну Чехії із рахунком 2:1.
Фінал чемпіонату Європи пройде 11 липня на стадіон “Вемблі” в Лондоні.
- Як відомо, Україна вперше в історії пройшла до чвертьфіналу “Євро”, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції. Так, 29 червня у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла команду Швеції із рахунком 2:1.
- Українець Олександр Зінченко отримав нагороду як найкращий гравець матчу між збірними України та Швеції. А гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до ТОП-5 найкращих гравців на Євро-2020.
- 29 червня наприкінці матчу між збірними Швеції та України гравець нашої національної збірної Артем Довбик забив переможний гол у ворота супротивника, побивши рекорд Мішеля Платіні. Гол у ворота шведів Довбик забив на 120 хв 37 сек. Це найпізніший переможний м’яч в історії.