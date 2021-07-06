Поєдинок за Суперкубок України з футболу між чемпіоном країни та володарем Кубку київським "Динамо" і срібним призером Прем’єр-ліги (УПЛ) донецьким "Шахтарем" перенесли на 22 вересня.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Так, Прем’єр-ліга задовільнила клопотання “Динамо” і “Шахтаря” та перенесла матч за Суперкубок України.

Таке рішення було ухвалено, враховуючи навантаження на гравців обох клубів через виступи на “Євро-2020”, та короткі терміни на відновлення.

Матч, який мав відбутися 24 липня на НСК “Олімпійський”, перенесено на 22 вересня 2021 року. Час та місце проведення залишаються без змін.

Нагадаємо, що 3 липня національна збірна України поступилася команді Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу (“Євро-2020”).

Матч завершився із рахунком 4:0 на користь збірної Англії.

Поєдинок проходив у Римі (Італія) на стадіоні “Олімпіко”.

Тепер збірна Англії 7 липня в півфіналі на лондонському стадіоні “Вемблі” зустрінеться із командою Данії. Данці сьогодні обіграли збірну Чехії із рахунком 2:1.

Фінал чемпіонату Європи пройде 11 липня на стадіон “Вемблі” в Лондоні.