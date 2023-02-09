Дослідження косаток у північній частині Тихого океану засвідчило, що матері жертвують "все життя" заради своїх синів. Виховання сина значно зменшувало шанси самки-косатки на розмноження в майбутньому.

Про це сповіщає BBC.

Повідомляється, що енергія, необхідна для годування синів, шкодить здоров’ю косаток, роблячи їх менш здатними до розмноження та виховання інших дитинчат.

Косатки залишаються тісно пов’язаними зі своїми сім’ями протягом усього життя. Але в той час, як молоді нащадки жіночої статі стають незалежними у дорослому віці, самці залежать від своїх матерів і навіть вимагають частки їжі, яку ті ловлять для себе.

Професор Крофт описав це як нове розуміння складного соціального та сімейного життя цих дивовижних тварин”. Дослідження, яке тривало декілька десятиліть, є частиною поточної місії з вивчення сімейного життя косаток.

Для цього дослідження вчені вивчили життя 40 самок-косаток в період з 1982 по 2021 рік і виявили, що через кожного сина щорічна ймовірність того, що мати виростить ще одну дитину, зменшується вдвічі.

“Наше попереднє дослідження показало, що сини мають вищі шанси вижити, якщо їх мати поруч, – сказав доктор Майкл Вайс з Центру дослідження китів. – Ми хотіли з’ясувати, чи ця допомога має свою ціну, і відповідь – так. Матері косаток платять високу ціну з точки зору свого майбутнього розмноження”.

Зазначено, що може здатися парадоксальним, що такі потужні, розумні тварини все життя залишаються залежними від своїх матерів. Виявляється, що самцям просто не обов’язково ставати незалежними, оскільки матері супроводжують їх протягом всього життя. “Якби мама щовечора готувала для мене вечерю, можливо, я б просто не навчився самостійно це робити”, – пожартував професор Крофт.

Нині у світі залишилося лише 73 південні косатки. “Вони балансують на лезі ножа й знаходяться під загрозою зникнення”, – сказав професор Крофт.