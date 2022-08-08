Міжнародна організація Amnesty International використала для підготовки свого звіту свідчення осіб, які знаходились в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях — а отже інтервʼю відібрані під очевидним тиском.

Про це йдеться у заяві Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики.

До процесу збору свідчень були залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Водночас більшість матеріалів для звіту отримані під час опитування осіб, яких евакуювали на тимчасово непідконтрольні території України: територію Донецької та Луганської областей або Криму.

Зокрема, матеріал збирали на території фільтраційних таборів та тюрем, опитування проводилось серед “бажаючих” надати таку інформацію.

Отже, така інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватись під час складання звіту, йдеться у заяві. Оскільки такі інтервʼю були відібрані під очевидним тиском з боку силових охоронних органів РФ (адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі.

У Центрі нагадали, що інколи “правильне” інтервʼю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій.

Крім цього, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками фсб РФ.

Міжнародна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів.

В МЗС України цю заяву назвали “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”. Так, голова відомства Дмитро Кулеба у сторіз свого Instagram-акаунту наголосив, що така заява Amnesty International – це не пошук та донесення світу правди.

Прокоментував допис Amnesty International і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

“Єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім’ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст”, – написав він у Twitter.

Також очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що український офіс не був долучений до підготовки заяви Amnesty International щодо ЗСУ.

Пізніше у матеріалі британського видання The Times міжнародну організацію звинуватили у тому, що вона перетворилась на рупор пропаганди режиму Путіна, зводячи наклеп на жертв агресії РФ.

В Amnesty перепросила за “страждання та гнів”, спричинені звітом, проте, не відмовились від нього.

Довідка. Amnesty International – неурядова організація, заснована у Великій Британії у 1961 році, що має на меті “проведення досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення грубих порушень прав людини, а також допомогу тим, чиї права вже були порушені”.