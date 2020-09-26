Мати курсанта В’ячеслава Золочевського, який вижив в авіакатастрофі Ан-26, Ірина Золочевська поділилася подробицями про те, що сталося.

Про це вона заявила в коментарі телеканалу “Суспільне-Харків”.

“Він живий. Він зістрибнув і зміг вижити”, — зазначила Ірина.

“Вчора він подзвонив мені о четвертій годині дня і сказав: “Мамо, у мене польоти будуть з шостої до дев’ятої вечора”. Він був дуже задоволений, щасливий і чекав цих польотів”, – розповіла мати курсанта.

Вона додала, що коли побачила інформацію про катастрофу, боялася, що її сина теж немає в живих.

За словами лікарів, стан курсанта, який вижив, стабільний.

“Стан його оцінюється як середнього ступеня тяжкості, емоційне перевантаження. Загрози життю немає, ліків вистачає. Якоїсь допомоги в лікуванні він не вимагає. Опіків у нього немає”, — зазначив начальник військово-медичного центру Едуард Хоршун.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.