П'ятий президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко повідомив, що стан його тещі вкрай тяжкий. У неї виявлено коронавірус.

Таку заяву Порошенко зробив в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

За словами п’ятого президента, 84-річна мати його дружини Марини Порошенко, Людмила Переведенцева, хворіє на коронавірус. Наразі вона перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані.

“У моєї дружини Марини зараз у лікарні від коронавірусу помирає мама. Вона втратила свідомість. Підіть і скажіть зараз Марині усю цю дурню, яку ви зараз говорите на всю країну!”, – сказав Порошенко.

Політик наголосив, що втрачати близьку людину — це дуже боляче. Він наголосив, що не варто ставитись до тих, хто важко переносить хворобу, з позиції статистики.

Він закликав уряд відновити кошти коронавірусного фонду, аби зробити те, що мали зробити ще в березні, зокрема, створити справну гарячу лінію.