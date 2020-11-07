Таку заяву Порошенко зробив в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
За словами п’ятого президента, 84-річна мати його дружини Марини Порошенко, Людмила Переведенцева, хворіє на коронавірус. Наразі вона перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані.
“У моєї дружини Марини зараз у лікарні від коронавірусу помирає мама. Вона втратила свідомість. Підіть і скажіть зараз Марині усю цю дурню, яку ви зараз говорите на всю країну!”, – сказав Порошенко.
Політик наголосив, що втрачати близьку людину — це дуже боляче. Він наголосив, що не варто ставитись до тих, хто важко переносить хворобу, з позиції статистики.
Він закликав уряд відновити кошти коронавірусного фонду, аби зробити те, що мали зробити ще в березні, зокрема, створити справну гарячу лінію.
“Моя позиція: ми могли зробити з березня набагато більше разом. І не зробили. І через це значна частина українців або помруть, або залишаться інвалідами. Бо лікарі вам розкажуть, які наслідки, якщо не провести якісну реабілітацію. Скільки триває запалення легень, після того, як отримали негативний тест”, – додав він.
- Нагадаємо, 16 червня помер батько Петра Порошенка, Олексій Іванович. Йому було 84 роки.
- 21 серпня на 88 році життя помер батько Марини Порошенко, Анатолій Переведенцев.
- Сам п’ятий президент хворів на коронавірус. 3 жовтня Петра Порошенка було ушпиталено з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.
- 12 жовтня лідера партії “Європейська Солідарність” виписали з лікарні.