Про це повідомляється на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Матіосу видала посвідчення адвоката Рада адвокатів Волинської області, рішення було прийнято 15 травня.

Видання “Судовий репортер” повідомляє, що в цей же день посвідчення адвокатів отримали ще дев’ять колишніх військових прокурорів і п’ять колишніх співробітників Генеральної прокуратури.

Матіос закінчив юридичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, є кандидатом юридичних наук.

З серпня 2014 року по вересень 2019 року він був головним військовим прокурором України. У жовтні Матіоса звільнили в запас з правом носіння військової форми.

Після появи інформації в ЗМІ про адвокатське посвідчення Матіос розмістив в Facebook притчу про те, “як потрібно реагувати на провокації злих людей”.

“Брутальних багато … Але всі підуть на чотири літери. Бадьоро і побиті так підуть”, – написав він.