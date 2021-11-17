Постер опублікувала пресслужба The Matrix Resurrections у Twitter.

На постері Нео та Трініті у своїх класичних шкіряних костюмах, які глядачі пам’ятають ще з першого фільму в 1999 році. Герої оточені традиційними зеленими кольорами матриці та комп’ютерним кодом.

На плакаті Matrix Resurrections всі одягнені в чорне, крім Ях’ї Абдула-Матіна II, який гратиме альтернативну версію Морфея (у попередніх фільмах цю роль виконував Лоуренс Фішберн).

“Поверніться в Матрицю з цим новим постером до The Matrix Resurrections. Дивіться його в кінотеатрах і на HBO Max цього Різдва”, – повідомляється на сторінці Матриці-4.

Дві пігулки – червона та синя – є відсиланням до епізоду, коли на початку першої частини фільму Морфей запропонував Нео вибір: червона – увійти в матрицю та знати правду, а синя – забути усе та жити у безболісній ілюзії. Нео обрав червону. Після фільму “червона та синя пігулки” стали символом вибору між болісною правдою реальності та блаженною ілюзією.

Такий вигляд мав постер до Матриці 1999 року, і коментатори відзначають, що енергетика фільму збережена на 100%, а актори навіть через 20+ років виглядають дуже стильно та переконливо.

Однак, багатьох досі бентежить вигляд виконавця головної ролі Кіану Рівза – його зачіска та щетина така ж, як у Джона Віка, а не класичного Нео.

“Воскресіння” – перший фільм культової франшизи, знятий Ланою Вачовскі без її сестри Ліллі, яка відмовилася приєднатися до проєкту.