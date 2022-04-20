Мати російського матроса-строковика з крейсера "Москва", після розмови з сином, спростувала офіційну версію міноборони РФ про загорання боєзапаса на кораблі.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Журналісти почали ідентифіковувати членів екіпажу та зв’язуватися з їхніми родичами.

Все, що 14 квітня російський моряк повідомив матері, суперечило офіційним заявам російської влади.

“Син мені зателефонував 14-го в сльозах і сказав: “Мамо, ти розумієш, що сталося? У нас запустили 3 ракети! (за даними української влади, по крейсеру “Москва” було випущено дві крилаті ракети “Нептун” – ред)”, — зазначила мати.

Усього на “Москві”, за словами матері російського матроса, перебувало близько 510 людей. Син розповів їй, що знає про 40 загиблих.

“Усіх, хто вижив, доставили до Севастополя. Їм дали телефони, бо вони були, вибачте, лише в трусах і тільниках. У них все там залишилось, і телефони, і документи. Вони без всього. За його словами, загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар стався якраз по палубі… Є поранені з відірваними кінцівками”, — розповіла жінка.

Вона додала, що корабель з 24 лютого виконував низку бойових завдань, зокрема на острові Зміїний. Під час останнього походу російські війська планували “операцію з висадки” морпіхів в Одесі.