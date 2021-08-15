Мати не стримала сліз: волонтери знайшли хлопчика, який вчора заблукав на Говерлі

Сьогодні о 19:27 група волонтерів знайшла шестирічного Олексія Стефанціва, який вчора заблукав на Говерлі. Дитину виявили на маршруті в бік гори Кукул.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

На щастя, хлопчика знайшли живим. Наразі його стан задовільний.

Знайшли дитину на горі Велика Космецтка, що на кордоні із Закарпаттям. Голос хлопчика впізнали батьки під час телефонного дзвінка. Рятувальники опублікували відео цього моменту. Мати не стримала сліз, коли почула голос сина.

Наразі волонтери транспортують дитину до батьків.

Нагадаємо, що Олексій загубився 14 серпня близько 19:05 під час підйому по зеленому маршруту на гору Говерла поблизу смт Ворохта у складі групи туристів з міста Коломия. Він відстав від групи та заблукав.

Пошукові роботи розпочалися негайно. Було створено 7 пошукових груп, які обстежували місцевість за визначеними зонам та секторами.

Всього до пошукових робіт було залучено 245 осіб, 25 одиниць техніки, 7 собак та квадрокоптер. Хлопчика шукали рятувальники, волонтери, поліціянти, нацгвардійці та працівники Карпатського національного природного парку.