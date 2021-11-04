Гіулі Аласанія, мати колишнього президента Грузії, а нині ув'язненого політика Міхеїла Саакашвілі звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням про допомогу.

Відповідне відео розміщене на сторінці Міхеїла Саакашвілі.

Мати політика заявила, що вона зараз у безвиході — її сина убивають на очах. Жінка звернулася до Володимира Зеленського, який “не раз і раніше нам допомагав”.

Жінка просить “якимось чином” організувати переспрямування Міхеїла назад до України. Яким чином – мати колишнього президента Грузії не зазначила.

Гіулі Аласанія нагадала, що сьогодні – 35-й день голодування її сина. Вона переконана, що Міхеїлу Саакашвілі потрібно отримати в Україні медичну допомогу, догляд, і щоб він зміг якось вижити – адже мати боїться, що ув’язнений може будь-якої миті померти. З іншого боку, тюремна лікарня не може надати відповідних послуг для Саакашвілі.

Жінка заявила, що сподівається не лише на президента Зеленського – а на депутатів та український народ.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.