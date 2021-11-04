Відповідне відео розміщене на сторінці Міхеїла Саакашвілі.
Мати політика заявила, що вона зараз у безвиході — її сина убивають на очах. Жінка звернулася до Володимира Зеленського, який “не раз і раніше нам допомагав”.
Жінка просить “якимось чином” організувати переспрямування Міхеїла назад до України. Яким чином – мати колишнього президента Грузії не зазначила.
Гіулі Аласанія нагадала, що сьогодні – 35-й день голодування її сина. Вона переконана, що Міхеїлу Саакашвілі потрібно отримати в Україні медичну допомогу, догляд, і щоб він зміг якось вижити – адже мати боїться, що ув’язнений може будь-якої миті померти. З іншого боку, тюремна лікарня не може надати відповідних послуг для Саакашвілі.
Жінка заявила, що сподівається не лише на президента Зеленського – а на депутатів та український народ.
Затримання Саакашвілі
1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.
У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.
2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.
3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”.
- У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
- 4 жовтня повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі не скаржився на умови утримання, стан його задовільний.
- 7 жовтня виявилося, що Міхеїлу Саакашвілі у в’язниці не дозволяють користуватися телевізором і не дають матрац, хоч до решти в’язнів ставлення більш лояльне.
- 13 жовтня у Києві прихильники Міхеіла Саакашвілі пікетували посольство Грузії.
- 14 жовтня Саакашвілі заявив, що причиною його повернення була туга за батьківщиною та бажання зупинити негативні зміни у Грузії.
- Також 14 жовтня тисячі людей вийшли на акцію в центрі Тбілісі з вимогою звільнити з ув’язнення громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- 23 жовтня Міхеїлу Саакашвілі провели переливання крові.
- 25 жовтня Саакашвілі через голодування знадобилася допомога реаніматологів.
- 29 жовтня стало відомо, що він, який зараз знаходиться у в’язниці, погодився на медичну допомогу.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує колишнього главу держави Міхеїла Саакашвілі.
- 4 листопада Людмила Денісова отримала листа від Міхеїла Саакашвілі, в якому він скаржиться на критичний стан здоров’я.